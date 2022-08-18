Ціни на нафту 18 серпня залишаються стабільними, оскільки побоювання щодо рецесії компенсують зниження запасів у США

Ціни на нафту в четвер практично не змінилися, оскільки інвестори зіштовхнулися зі скороченням запасів нафти в США, зростанням виробництва в Росії та побоюваннями щодо можливої ​​глобальної рецесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або 0,1%, до 93,75 долара за барель на 03:47 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту зросли на 10 центів, або 0,1%, до 88,21 долара за барель.

Ціни зросли більш ніж на 1% упродовж попередньої сесії, хоча нафта марки Brent досягла найнижчого рівня з лютого.

Ф'ючерси впали за останні кілька місяців, оскільки інвестори уважно вивчили економічні дані, які викликали побоювання щодо потенційної рецесії, яка може зашкодити попиту на енергію.

Інфляція споживчих цін у Великій Британії підскочила до 10,1% у липні, найвищого рівня з лютого 1982 року, що посилило тиск на домогосподарства.

Ринок нафти залишається в багаторічному циклі посилення, сказав Майк Тран із RBC Capital, додавши, що інвестори шукають короткострокові каталізатори зростання.

"Побоювання рецесії добре відомі, але бичачі каталізатори, такі як повернення Китаю або погіршення поставок з Росії, залишаються невловимими", - додав він.

Обсяги нафтопереробки у Китаї у липні залишалися низькими, оскільки суворі обмеження через COVID-19 та контроль за експортом палива обмежували виробництво.

Щодо пропозиції, Росія почала поступово збільшувати видобуток нафти після обмежень, пов'язаних із санкціями, і позаяк азіатські покупці збільшили закупівлі, це змусило Москву підвищити свої прогнози з видобутку та експорту до кінця 2025 року, йдеться в документі міністерства економіки, розглянутому Reuters.

Очікується, що доходи Росії від експорту енергоносіїв цього року зростуть на 38% через збільшення обсягів експорту нафти, згідно з документом, що свідчить про те, що постачання з країни не постраждали так сильно, як спочатку очікували ринки.

Запаси сирої нафти в США впали на 7,1 млн барелів за тиждень до 12 серпня, згідно з даними Управління енергетичної інформації (EIA), всупереч очікуванням падіння на 275 000 барелів, оскільки експорт досяг 5 млн барелів на день, що є найвищим показником всю історію спостережень.

Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії виріс у червні, а видобуток збільшився до більш ніж дворічного максимуму, показали в середу дані Об'єднаної ініціативи за даними організацій (JODI).

Тим часом ринок очікує на розвиток подій на переговорах щодо відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами 2015 року, що в кінцевому підсумку може призвести до збільшення експорту іранської нафти.

Експорт іранської нафти може зростати третій місяць поспіль у серпні завдяки попиту з боку Китаю, оскільки російська нафта дорожчає, повідомляють компанії, що відстежують потоки.