Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту 18 серпня залишаються стабільними, оскільки побоювання щодо рецесії компенсують зниження запасів у США

 

Ціни на нафту в четвер практично не змінилися, оскільки інвестори зіштовхнулися зі скороченням запасів нафти в США, зростанням виробництва в Росії та побоюваннями щодо можливої ​​глобальної рецесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 10 центів, або 0,1%, до 93,75 долара за барель на 03:47 за Грінвічем. Ф'ючерси на американську нафту зросли на 10 центів, або 0,1%, до 88,21 долара за барель.

Ціни зросли більш ніж на 1% упродовж попередньої сесії, хоча нафта марки Brent досягла найнижчого рівня з лютого.

Ф'ючерси впали за останні кілька місяців, оскільки інвестори уважно вивчили економічні дані, які викликали побоювання щодо потенційної рецесії, яка може зашкодити попиту на енергію.

Інфляція споживчих цін у Великій Британії підскочила до 10,1% у липні, найвищого рівня з лютого 1982 року, що посилило тиск на домогосподарства.

Ринок нафти залишається в багаторічному циклі посилення, сказав Майк Тран із RBC Capital, додавши, що інвестори шукають короткострокові каталізатори зростання.

"Побоювання рецесії добре відомі, але бичачі каталізатори, такі як повернення Китаю або погіршення поставок з Росії, залишаються невловимими", - додав він.

Обсяги нафтопереробки у Китаї у липні залишалися низькими, оскільки суворі обмеження через COVID-19 та контроль за експортом палива обмежували виробництво.

Щодо пропозиції, Росія почала поступово збільшувати видобуток нафти після обмежень, пов'язаних із санкціями, і позаяк азіатські покупці збільшили закупівлі, це змусило Москву підвищити свої прогнози з видобутку та експорту до кінця 2025 року, йдеться в документі міністерства економіки, розглянутому Reuters.

Очікується, що доходи Росії від експорту енергоносіїв цього року зростуть на 38% через збільшення обсягів експорту нафти, згідно з документом, що свідчить про те, що постачання з країни не постраждали так сильно, як спочатку очікували ринки.

Запаси сирої нафти в США впали на 7,1 млн барелів за тиждень до 12 серпня, згідно з даними Управління енергетичної інформації (EIA), всупереч очікуванням падіння на 275 000 барелів, оскільки експорт досяг 5 млн барелів на день, що є найвищим показником всю історію спостережень.

Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії виріс у червні, а видобуток збільшився до більш ніж дворічного максимуму, показали в середу дані Об'єднаної ініціативи за даними організацій (JODI).

Тим часом ринок очікує на розвиток подій на переговорах щодо відновлення ядерної угоди Ірану зі світовими державами 2015 року, що в кінцевому підсумку може призвести до збільшення експорту іранської нафти.

Експорт іранської нафти може зростати третій місяць поспіль у серпні завдяки попиту з боку Китаю, оскільки російська нафта дорожчає, повідомляють компанії, що відстежують потоки.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,1738
  0,1408
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 08:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8375  0,44 1,11 40,6413  0,33 0,81
EUR 40,1938  0,38 0,95 41,1500  0,10 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,01 0,01 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес