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АНАЛІТИКА

Україна зараз імпортує 100% пального, нелегального виробництва немає - експерт

 

В Україні через повномасштабне вторгнення рф припинилось легальне виробництво пального.

Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.

"Легальне виробництво пального в Україні припинилося", - сказав він.

Куюн нагадав, що росіяни зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод, а Шебелинський газопереробний завод не працює від початку повномасштабного вторгнення.

"Якщо ми говоримо про виробництво, то воно тільки нелегальне. На якихось нафтобазах чи мінізаводах", - пояснив експерт.

Він додав, що наразі 100% пального Україна імпортує.

"Те, що відбулось на ринку пального за останні три місяці, - це перша велика економічна перемога України у цій війні", - наголосив Куюн.

За його словами, за три місяці Україні вдалося диверсифікувати ринок пального, і станом на сьогодні він на 100% забезпечується через західний кордон.

Як повідомляв Укрінформ, одним із наслідків російської агресії стала паливна криза в Україні. До війни значну частину потреб у бензинах і дизпальному країна задовольняла за рахунок постачань із росії та білорусі. У 2021 році 62% дизпального й 50% бензину надходило з рф та білорусі. Ще по 10% імпортували з Литви і морем. Тепер ці маршрути втрачено.
 

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