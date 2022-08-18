Фінансові новини
- |
- 18.08.22
- |
- 01:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна зараз імпортує 100% пального, нелегального виробництва немає - експерт
23:25 17.08.2022 |
В Україні через повномасштабне вторгнення рф припинилось легальне виробництво пального.
Про це заявив директор консалтингової групи «А95» Сергій Куюн під час брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ.
"Легальне виробництво пального в Україні припинилося", - сказав він.
Куюн нагадав, що росіяни зруйнували Кременчуцький нафтопереробний завод, а Шебелинський газопереробний завод не працює від початку повномасштабного вторгнення.
"Якщо ми говоримо про виробництво, то воно тільки нелегальне. На якихось нафтобазах чи мінізаводах", - пояснив експерт.
Він додав, що наразі 100% пального Україна імпортує.
"Те, що відбулось на ринку пального за останні три місяці, - це перша велика економічна перемога України у цій війні", - наголосив Куюн.
За його словами, за три місяці Україні вдалося диверсифікувати ринок пального, і станом на сьогодні він на 100% забезпечується через західний кордон.
Як повідомляв Укрінформ, одним із наслідків російської агресії стала паливна криза в Україні. До війни значну частину потреб у бензинах і дизпальному країна задовольняла за рахунок постачань із росії та білорусі. У 2021 році 62% дизпального й 50% бензину надходило з рф та білорусі. Ще по 10% імпортували з Литви і морем. Тепер ці маршрути втрачено.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|САП та НАБУ на гачку. Навіщо «слуги народу» дражнять західних партнерів України
|ВР продовжила «податкову амністію» на півроку - депутат
|Нардеп від Слуги народу Безугла поскаржилася в СБУ на волонтерів
|Кабмін передав держпідприємство «Спецтехноекспорт» в управління ГУР Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Почему полноразмерные наушники – лучший выбор для ценителей звука?
У РУБРИЦІ
|«10-10-10»: у Зеленського розкрили деталі можливої податкової реформи
|«Нафтогазу» не вдалося отримати згоди власників євробондів на відстрочку виплат за ними - НАК
|Україна зараз імпортує 100% пального, нелегального виробництва немає - експерт
|Україна та Польща домовилися знизити тарифи на доставку посилок
|Зерновий коридор: з українських портів вже вийшли 24 судна з 600 тисячами тонн збіжжя
|Опалювальний сезон: Шмигаль доручив керівниками областей створити необхідний резерв
Бізнес
|Samsung анонсувала нові складані смартфони — смартфон-планшет Galaxy Fold4 та «розкладачку» Galaxy Flip4
|Маск продає акції Tesla на суму 6,9 млрд доларів, посилаючись на можливість примусової операції з Twitter
|США інвестують мільярди у виробництво напівпровідників
|Мобільні ігри приносять Activision Blizzard більше грошей, ніж ігри для ПК та консолей разом узяті
|YouTube запустив автоматичні українські субтитри
|Amazon купує виробника роботів-пилососів Roomba, компанію iRobot за $1,7 млрд
|Найпродуктивніші флагмани Android. У рейтингу AnTuTu змінилися лідери