Ціни на нафту 17 серпня піднялися з 6-місячного мінімуму після падіння запасів у США

Ціни на нафту зросли в середу, відновившись із шестимісячних мінімумів, досягнутих напередодні, оскільки значніше, ніж очікувалося, падіння запасів нафти і бензину в США нагадало інвесторам про те, що попит залишається стійким, навіть якщо його затьмарює перспектива глобальної рецесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 56 центів, або 0,6%, до 92,90 долара за барель на 04:15 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 62 центи, або 0,7%, до 87,15 доларів за барель.

Контракти впали приблизно на 3% у вівторок, оскільки слабкі дані про будівництво житла у США викликали побоювання щодо потенційної глобальної рецесії.

"Скорочення запасів бензину в США другий тиждень поспіль переконало інвесторів у тому, що попит є стійким, що спонукає до покупок", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

«Проте очікується, що ринок нафти залишиться під тиском із досить високою волатильністю через побоювання щодо потенційної глобальної рецесії», - сказав він.

Згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок, запаси нафти та палива в США впали минулого тижня.

Згідно з джерелами, запаси сирої нафти скоротилися приблизно на 448 000 барелів за тиждень, що закінчився 12 серпня. Запаси бензину скоротилися приблизно на 4,5 млн. барелів, а запаси дистилятів скоротилися приблизно на 759 000 барелів.

Розширене опитування Reuters показало у вівторок, що запаси сирої нафти, ймовірно, скоротилися приблизно на 300 000 барелів минулого тижня, а запаси бензину, ймовірно, скоротилися на 1,1. млн барелів, тоді як запаси дистилятів зросли.

Інвестори також очікували ясності щодо переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року. Аналітики вважають, що постачання нафти може зрости, якщо Іран і США приймуть пропозицію Європейського союзу, яка зніме санкції з іранського експорту нафти.

ЄС та Сполучені Штати заявили у вівторок, що вивчають реакцію Ірану на те, що ЄС назвав своєю «остаточною» пропозицією щодо порятунку ядерної угоди 2015 року після того, як Тегеран закликав Вашингтон проявити гнучкість.

«Коли ціни на нафту WTI були значно вищими за 100 доларів, відродження іранської ядерної угоди мало вигляд як потенційно виграшне середньострокове питання, але, схоже, це менш переконливий аргумент у контексті поточних цін та безпеки», - сказала аналітик RBC Capital Хеліма Крофт. у замітці у середу.

«Ми хотіли б відзначити, що європейці, ймовірно, більш зацікавлені в укладанні угоди, враховуючи брак поставок, що насувається, з якою зіткнеться континент, коли в грудні набудуть чинності російські санкції».

Європейський союз припинить закуповувати всю російську сиру нафту, що доставляється морем, з початку грудня, а через два місяці заборонить усі російські нафтопродукти в рамках санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Москви в Україну. Свої дії там Росія називає спецоперацією.

Тим часом, у вівторок Barclays знизив свої прогнози цін на нафту Brent на 8 доларів за барель на 2022 і 2023 роки, оскільки очікує на великий надлишок сирої нафти в короткостроковій перспективі через «стійкі» постачання з Росії.