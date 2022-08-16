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АНАЛІТИКА

Рада відмовилася розглядати підвищення акцизів на бензин та дизпаливо

 

Верховна Рада відмовилась розглядати законопроєкт про підвищення ставки акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) із запроваджених у березні на час воєнного стану 0 євро до 100 євро за 1000 літрів.

За включення відповідного урядового законопроєкту №7668 до порядку денного проголосували лише 218 нардепів за мінімально необхідної кількості 226 голосів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Водночас депутати включили у порядок денний пов'язаний урядовий законопроєкт №7669, яким скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов'язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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