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Рада відмовилася розглядати підвищення акцизів на бензин та дизпаливо
15:39 16.08.2022 |
Верховна Рада відмовилась розглядати законопроєкт про підвищення ставки акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) із запроваджених у березні на час воєнного стану 0 євро до 100 євро за 1000 літрів.
За включення відповідного урядового законопроєкту №7668 до порядку денного проголосували лише 218 нардепів за мінімально необхідної кількості 226 голосів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.
Водночас депутати включили у порядок денний пов'язаний урядовий законопроєкт №7669, яким скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов'язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.
Ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.
Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.
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