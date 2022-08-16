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Нафта продовжує зазнавати втрат 16 серпня, оскільки прогноз слабкого попиту зберігається
08:06 16.08.2022 |
Ціни на нафту впали у вівторок, оскільки похмурі економічні дані від найбільшого покупця сирої нафти Китаю відновили побоювання щодо глобальної рецесії.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 73 центи, або 0,8%, до 94,37 долара за барель на 03:13 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 44 центи, або 0,5%, до 88,97 доларів за барель.
Ф'ючерси на нафту впали приблизно на 3% під час попередньої сесії.
Центральний банк Китаю знизив кредитні ставки, щоб пожвавити попит, оскільки в липні економіка несподівано сповільнилася, а фабрична та роздрібна активність скоротилася через політику Пекіна щодо боротьби з COVID-19 та майнової кризи.
"Ціни на сировинні товари в усіх напрямках опинилися під тиском, оскільки економічні дані Китаю за липень намалювали песимістичну картину зростання, ніж очікувалося раніше, що викликало нові побоювання з приводу перспектив попиту", - написав у замітці Йіп Джун Ронг, ринковий стратег з IG Група.
Очікується, що експорт паливних продуктів до Китаю відновиться в серпні до майже річного максимуму після того, як Пекін ввів додаткові квоти, що посилило тиск на маржу нафтопереробки, що й без того знижується.
Інвестори також стежили за переговорами щодо відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року. На думку аналітиків, на ринок може вийти більше нафти, якщо Іран та США ухвалять пропозицію Європейського союзу, яка зніме санкції щодо експорту іранської нафти.
Іран відповів на «остаточний» проект тексту Європейського союзу про збереження ядерної угоди 2015 року в понеділок, повідомив офіційний представник ЄС, але не надав жодних подробиць щодо відповіді Ірану на текст. Міністр закордонних справ Ірану закликав США проявити гнучкість для вирішення трьох питань, що залишилися.
У Сполучених Штатах загальний обсяг видобутку в основних сланцевих родовищах США зросте у вересні до 9,049 млн. барелів на добу, що є найвищим показником з березня 2020 року, йдеться у звіті Управління енергетичної інформації США у понеділок.
Учасники ринку чекали галузевих даних про запаси нафти в США, які мають бути опубліковані пізніше у вівторок. Запаси нафти та бензину, ймовірно, скоротилися минулого тижня, тоді як запаси дистилятів зросли, як показало попереднє опитування Reuters у понеділок.
Премія ф'ючерсів WTI з постачанням наступного місяця до барелів, завантажених через шість місяців, у вівторок склала 3,46 долара за барель, що є найнижчим рівнем за чотири місяці, що вказує на послаблення дефіциту термінових постачань.
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