Автогаз 15 серпня подешевшав на 1,0% до 26,47 гривні за літр

У понеділок, 15 серпня, порівняно із п'ятницею, 12 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,0% до 26,47 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,0% із 26,74 гривні за літр до 26,47 гривні за літр.

Ціни на заправках 15 серпня, гривень/літр: