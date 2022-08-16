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Автогаз 15 серпня подешевшав на 1,0% до 26,47 гривні за літр
15:49 15.08.2022 |
У понеділок, 15 серпня, порівняно із п'ятницею, 12 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,0% до 26,47 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 1,0% із 26,74 гривні за літр до 26,47 гривні за літр.
Ціни на заправках 15 серпня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,63
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
26,99
|
WOG
|
-
|
-
|
26,79
|
Середнє значення
|
50,10
|
54,00
|
26,47
|
|
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