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Після повернення акцизу пальне на АЗС не здорожчає — експерт
12:03 15.08.2022 |
Після повернення акцизу ціни на нафтопродукти на АЗС залишаться на поточному рівні. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
Згідно його розрахунків, у гривні акциз на всі марки пально складе 4 грн/л (з ПДВ). Це 8% від роздрібної ціни на бензин і ДП й трохи більше за 10% від ціни на автогаз.
«Здорожчання бензину й дизпального НЕ БУДЕ! Світові ціни за останній час відчутно просіли, це створює потенціал для зниження цін в Україні на 3-4 грн/л. Акциз перекриє це зниження, внаслідок чого ціни стабілізуються біля поточних позначок: бензин А-95 - 50-52 грн/л, дизпальне - 51-53 грн/л», - вважає він.
Крім того, з його слів, стабілізується на поточних значеннях і ціна на скраплений газ - 27-28 грн/л.
«Цінова пропорція газ-бензин становитиме біля 60%, тобто ефективність використання автогазу повністю зберігається. При цьому, як свідчать розрахунки, бюджетні надходження від скрапленого газу дещо перевищать надходження від бензину», - пише експерт.
Разом з тим Куюн зазначив, що після повернення акцизів бюджет може розраховувати на 3,39 млрд грн на місяць (3,6 млрд грн з ПДВ).
Нагадаємо, Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. Документом пропонується запровадити уніфіковану ставку акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) обсягом 100,00 євро за 1000 літрів.
При цьому Кабмін пропонує залишити пільговий ПДВ на пальне, який наразі складає 7% замість 20%.
Зазначимо, до війни «нафтові» акцизи приносили в бюджет до 70 млрд грн, або до 2,25 млрд євро на рік (за торішнім курсом). ПДВ на акциз - ще 0,45 млрд євро відповідно. Ставки були такі: бензин - 213 євро/1000 л, ДП - 139, скраплений газ - 52 євро.
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