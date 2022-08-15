За період з 5 по 12 серпня гуртові партії бензину А-95 знизились в ціні на 2,75 грн/л, до 43,75 грн/л

Дизельне пальне за цей же період «просіло» трохи менше - всього на 1,5 грн/л, а середня ціна на нього в п'ятницю складала 44,25 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Бензин А-95 12 серпня пропонувався в ринок у межах цінового діапазону 42-45 грн, що на 3-4 грн/л нижче від цінників на високооктан, які було зафіксовано 5 серпня. Мінімальна ціна була зафіксована на півдні - 42 грн/л. Дещо дорожче бензин можна було придбати в західних областях - за 43 грн/л, а з просуванням углиб країни ціна зросла до 45 грн/л.

Дизелем у п'ятницю торгували в межах діапазону 41-46 грн/л, що також свідчить про зниження на 1-2 грн/л порівняно з 5 серпня.

Мінімальні ціни, як завжди, зафіксовано у південному регіоні. Тут торгівля велась у межах 41-42 грн/л, а з минулої п'ятниці ціна знизилася на 1-2 грн/л. При цьому найдешевші пропозиції було зафіксовано в портах, деокремі трейдери розпродували ресурс із «лодок».

У західному регіоні торгівля дизельним пальним відбувалась у діапазоні 42-44 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 2-3 грн/л порівняно з минулою п'ятницею.

Гуртові ціни в північному регіоні за тиждень також «просіли» на 1-2 грн/л, і 12 серпня торгівля в цих областях велася у межах 43-45 грн/л.

Дещо дорожче можна було придбати дизельне пальне у центральних регіонах. У цих областях країни дизель пропонувався за цінами 44-46 грн/л.

«Ціни продовжують падати, хоча в гурті вже немає куди знижуватися, ми впритул наблизились до собівартості. До нас надійшла раніше закуплена партія дизеля, ми її вимушені продавати в «мінус», так як її закупили за вищими цінами», - каже один із опитаних трейдерів.

Разом із тим він зазначив, що після підвищення котирувань в Європі 11 серпня оператори спробували підняти свої прайси, але низький попит змусив ціни «відкотитися» назад.

