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АНАЛІТИКА

Уряд вніс до Ради законопроєкт про відновлення акцизу на пальне

 

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне. Його було зареєстровано на сайті парламенту в неділю, 14 серпня.

Зокрема, документом пропонується запровадити уніфіковану ставку акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) обсягом 100,00 євро за 1000 літрів.

Разом з тим уряд пропонує залишити пільговий ПДВ на пальне, який наразі складає 7% замість 20%.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, повернення акцизу обумовлено значним дефіцитом коштів для фінансування дорожнього господарства.

«Існує суттєвий дефіцит коштів для виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування, а для фінансування дорожніх робіт практично зовсім відсутні кошти, що не дає можливості забезпечити утримання мережі автомобільних доріг загального користування державного значення в належному технічному стані, а також проведення аварійно-відновлювальних робіт на ділянках доріг і штучних спорудах, що зазнали руйнувань і пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації», - йдеться у документі.

Раніше директор Консалтингової групи «А-95» в матеріалі «Повернення податків на пальне: як зібрати та як не втратити» розглядав декілька варіантів акцизного збору на пальне. Серед них - 100,00 євро за 1000 літрів для всіх видів пального.

Зазначимо, до війни «нафтові» акцизи приносили в бюджет до 70 млрд грн, або до 2,25 млрд євро на рік (за торішнім курсом). ПДВ на акциз - ще 0,45 млрд євро відповідно. Ставки були такі: бензин - 213 євро/1000 л, ДП - 139, скраплений газ - 52 євро.

Як повідомляв enkorr, Верховна Рада 15 березня 2022 року ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ і зменшення ПДВ з 20-ти до 7%.
За матеріалами: EnKorr
 

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