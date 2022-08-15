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Ціни на нафту знижуються 15 серпня, оскільки Aramco заявляє про готовність збільшити видобуток нафти
07:55 15.08.2022 |
Ціни на нафту падають другу сесію після того, як голова найбільшого у світі експортера Saudi Aramco заявив, що готовий збільшити видобуток, у той час як видобуток на декількох морських платформах у Мексиканській затоці США відновлюється після короткочасного простою минулого тижня.
Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 27 центів, або 0,3%, до 97,88 долара за барель до 00:34 за Грінвічем після падіння на 1,5% у п'ятницю. Американська нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 91,87 долара за барель, знизившись на 22 центи, або 0,2% після падіння на 2,4% на попередній сесії.
Saudi Aramco готова збільшити видобуток сирої нафти до максимальної потужності 12 мільйонів барелів на добу (барелів на добу), якщо про це попросить уряд Саудівської Аравії, заявив журналістам у неділю глава компанії Амін Насер.
"Ми впевнені у своїй здатності збільшити видобуток до 12 мільйонів барелів на добу в будь-який час, коли виникне необхідність або заклик від уряду або міністерства енергетики збільшити видобуток", - сказав Насер. Він додав, що ослаблення Китаєм обмежень через COVID-19 та підйом в авіаційній галузі можуть збільшити попит.
Інвестори очікують на економічні дані по Китаю, які будуть опубліковані пізніше в понеділок, щоб дізнатися про попит у найбільшого у світі імпортера сирої нафти.
Ціни на нафту зросли на понад 3% минулого тижня після того, як пошкоджений компонент нафтопроводу порушив видобуток на кількох морських платформах у Мексиканській затоці.
За словами чиновника з Луїзіани, виробники вирішили відновити частину зупиненого виробництва після того, як ремонт було завершено пізно ввечері у п'ятницю.
Енергетична компанія Baker Hughes Co повідомила у п'ятницю, що кількість нафтових вишок у США збільшилася на 3 до 601 минулого тижня. Кількість бурових установок, ранній індикатор майбутнього видобутку зростала повільно, оскільки видобуток нафти відновиться лише після скорочення, пов'язаного з пандемією наступного року.
Світові нафтові ринки продовжували підтримуватися обмеженими запасами напередодні санкцій ЄС щодо постачання російської сирої нафти та нафтопродуктів цієї зими.
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