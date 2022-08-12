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Пальне у роздрібних мережах дешевшає другий тиждень поспіль
15:40 12.08.2022 |
За тиждень (6-12 серпня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельне пальне - на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. - загалом 1 540 станцій) цього тижня утримала ціни на попередньому рівні, тож бензин марки А-95 коштував 49,00 грн/л, преміальна марка А-95 - 49,50 грн/л і ДП - 53,00 грн/л.
У мережі «Нефтек» ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), А-95+ здорожчав на 99 коп./л, натомість ДП здешевшало на 1 грн/л - до 55 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 і ДП на 1,58 грн/ і 2,60 грн/л - до 49,19 грн/л і 52,99 грн/л відповідно. Вартість преміального А-95 залишилася без змін (52 грн/л).
У мережі Chipo «п'ятірка плюс» здешевшала на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДП - на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л. Таким чином, за два останніх тижні пальне у цій мережі скинуло 2,35 грн/л (А-95+) і 5,88 грн/л (ДП) відповідно.
Такі мережі як «Авантаж 7», Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,07-4 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 6 по 12 серпня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
12.08.22
|
Зм.
|
12.08.22
|
Зм.
|
12.08.22
|
Зм.
|
%
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
-1,00
|
-1,8
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
-1,00
|
-1,8
|
Авіас
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
0,0
|
Укрнафта
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
0,0
|
AMIC
|
51,46
|
-0,54
|
53,99
|
-1,47
|
-2,7
|
Shell
|
50,79
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
54,49
|
-1,00
|
-1,8
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
57,24
|
0,00
|
0,0
|
БРСМ-Нафта
|
51,99
|
0,00
|
52,34
|
-1,00
|
-1,9
|
KLO
|
49,19
|
-1,58
|
52,00
|
0,00
|
52,99
|
-2,60
|
-4,7
|
Укргазвидобування
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
0,0
|
Автотранс
|
50,98
|
-1,00
|
54,98
|
-1,00
|
-1,8
|
UPG
|
48,90
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
53,14
|
-0,07
|
-0,1
|
Нефтек
|
53,99
|
0,00
|
55,99
|
0,99
|
55,00
|
-1,00
|
-1,8
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
54,99
|
-1,00
|
-1,8
|
Chipo
|
49,65
|
-1,73
|
52,02
|
-2,20
|
-4,1
|
Авантаж 7
|
51,00
|
-4,00
|
50,00
|
-3,00
|
-5,7
|
ZOG
|
49,00
|
-1,00
|
52,00
|
-2,00
|
-3,7
|
Prime
|
48,00
|
-1,00
|
51,00
|
-2,00
|
-3,8
|
Укр-Петроль
|
47,50
|
-1,00
|
51,50
|
-1,00
|
-1,9
|
Катрал
|
51,99
|
-3,00
|
52,99
|
-1,00
|
-1,9
|
Mango
|
48,49
|
-1,25
|
51,92
|
-0,08
|
-0,1
|
Овіс
|
49,99
|
-1,00
|
55,99
|
-3,00
|
53,99
|
-1,00
|
-1,8
|
Motto
|
48,35
|
-1,03
|
51,87
|
-0,86
|
-1,6
|
Середня ціна в Україні
|
49,88
|
-0,07
|
50,90
|
-0,36
|
53,52
|
-0,78
|
-1,4
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
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|прод.
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