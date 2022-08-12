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АНАЛІТИКА

Пальне у роздрібних мережах дешевшає другий тиждень поспіль

 

За тиждень (6-12 серпня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельне пальне - на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. - загалом 1 540 станцій) цього тижня утримала ціни на попередньому рівні, тож бензин марки А-95 коштував 49,00 грн/л, преміальна марка А-95 - 49,50 грн/л і ДП - 53,00 грн/л.

У мережі «Нефтек» ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), А-95+ здорожчав на 99 коп./л, натомість ДП здешевшало на 1 грн/л - до 55 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 і ДП на 1,58 грн/ і 2,60 грн/л - до 49,19 грн/л і 52,99 грн/л відповідно. Вартість преміального А-95 залишилася без змін (52 грн/л).

У мережі Chipo «п'ятірка плюс» здешевшала на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДП - на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л. Таким чином, за два останніх тижні пальне у цій мережі скинуло 2,35 грн/л (А-95+) і 5,88 грн/л (ДП) відповідно.

Такі мережі як «Авантаж 7», Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,07-4 грн/л (див. табл.).


Зміна роздрібних цін на АЗС з 6 по 12 серпня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

12.08.22

Зм.

12.08.22

Зм.

12.08.22

Зм.

%

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

-1,00

-1,8

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

-1,00

-1,8

Авіас

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

0,0

Укрнафта

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

0,0

AMIC

    

51,46

-0,54

53,99

-1,47

-2,7

Shell

50,79

0,00

51,99

0,00

54,49

-1,00

-1,8

SOCAR

    

51,99

0,00

57,24

0,00

0,0

БРСМ-Нафта

    

51,99

0,00

52,34

-1,00

-1,9

KLO

49,19

-1,58

52,00

0,00

52,99

-2,60

-4,7

Укргазвидобування

    

52,00

0,00

56,00

0,00

0,0

Автотранс

    

50,98

-1,00

54,98

-1,00

-1,8

UPG

48,90

0,00

50,00

0,00

53,14

-0,07

-0,1

Нефтек

53,99

0,00

55,99

0,99

55,00

-1,00

-1,8

BVS

    

51,99

0,00

54,99

-1,00

-1,8

Chipo

    

49,65

-1,73

52,02

-2,20

-4,1

Авантаж 7

    

51,00

-4,00

50,00

-3,00

-5,7

ZOG

    

49,00

-1,00

52,00

-2,00

-3,7

Prime

    

48,00

-1,00

51,00

-2,00

-3,8

Укр-Петроль

47,50

-1,00

    

51,50

-1,00

-1,9

Катрал

    

51,99

-3,00

52,99

-1,00

-1,9

Mango

    

48,49

-1,25

51,92

-0,08

-0,1

Овіс

49,99

-1,00

55,99

-3,00

53,99

-1,00

-1,8

Motto

    

48,35

-1,03

51,87

-0,86

-1,6

Середня ціна в Україні

49,88

-0,07

50,90

-0,36

53,52

-0,78

-1,4
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

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