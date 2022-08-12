Пальне у роздрібних мережах дешевшає другий тиждень поспіль

За тиждень (6-12 серпня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 7 коп./л і склала 49,88 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 36 коп./л - до 50,90 грн/л, а дизельне пальне - на 0,78 грн/л, до 53,52 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. - загалом 1 540 станцій) цього тижня утримала ціни на попередньому рівні, тож бензин марки А-95 коштував 49,00 грн/л, преміальна марка А-95 - 49,50 грн/л і ДП - 53,00 грн/л.

У мережі «Нефтек» ціна на бензин А-95 залишилася без змін (53,99 грн/л), А-95+ здорожчав на 99 коп./л, натомість ДП здешевшало на 1 грн/л - до 55 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 і ДП на 1,58 грн/ і 2,60 грн/л - до 49,19 грн/л і 52,99 грн/л відповідно. Вартість преміального А-95 залишилася без змін (52 грн/л).

У мережі Chipo «п'ятірка плюс» здешевшала на 1,73 грн/л, до 49,65 грн/л, ДП - на 2,20 грн/л, до 52,02 грн/л. Таким чином, за два останніх тижні пальне у цій мережі скинуло 2,35 грн/л (А-95+) і 5,88 грн/л (ДП) відповідно.

Такі мережі як «Авантаж 7», Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,07-4 грн/л (див. табл.).





Зміна роздрібних цін на АЗС з 6 по 12 серпня, грн/л