Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 5 по 12 серпня) у мережах АЗС знизилася на 1,24 грн/л - до 27,02 грн/л

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,08 грн/л і 1,03 грн/л, до 27,42 і 27,46 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 1,63 грн/л, до 26,86 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 1,24 грн/л, до 26,44 грн/л.

Крім того, на 0,8-2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).



