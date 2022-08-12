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Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 5 по 12 серпня) у мережах АЗС знизилася на 1,24 грн/л - до 27,02 грн/л
12:32 12.08.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,08 грн/л і 1,03 грн/л, до 27,42 і 27,46 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 1,63 грн/л, до 26,86 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 1,24 грн/л, до 26,44 грн/л.
Крім того, на 0,8-2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 12 серпня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
27,42
|
-1,08
|
WOG
|
27,46
|
-1,03
|
Авіас
|
26,44
|
-1,24
|
Укрнафта
|
26,86
|
-1,63
|
AMIC
|
25,80
|
-1,84
|
Shell
|
26,90
|
-1,23
|
SOCAR
|
26,86
|
-1,25
|
БРСМ-Нафта
|
26,83
|
-1,05
|
KLO
|
25,63
|
-1,86
|
Укргазвидобування
|
27,00
|
-1,50
|
Автотранс
|
27,98
|
-0,80
|
UPG
|
26,34
|
-1,15
|
Нефтек
|
27,49
|
-0,50
|
BVS
|
28,29
|
-0,50
|
Chipo
|
26,88
|
-1,17
|
Авантаж 7
|
24,55
|
-1,40
|
Rodnik
|
27,49
|
-1,00
|
ZOG
|
27,40
|
-1,60
|
VostokGaz
|
26,60
|
-1,59
|
Катрал
|
26,67
|
-1,10
|
Mango
|
26,17
|
-1,98
|
Motto
|
26,62
|
-0,61
|
Середня ціна в Україні
|
27,02
|
-1,24
|
|
ТЕГИ
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