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АНАЛІТИКА

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 5 по 12 серпня) у мережах АЗС знизилася на 1,24 грн/л - до 27,02 грн/л

 

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 1,08 грн/л і 1,03 грн/л, до 27,42 і 27,46 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 1,63 грн/л, до 26,86 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 1,24 грн/л, до 26,44 грн/л.

Крім того, на 0,8-2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).


Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 12 серпня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

27,42

-1,08

WOG

27,46

-1,03

Авіас

26,44

-1,24

Укрнафта

26,86

-1,63

AMIC

25,80

-1,84

Shell

26,90

-1,23

SOCAR

26,86

-1,25

БРСМ-Нафта

26,83

-1,05

KLO

25,63

-1,86

Укргазвидобування

27,00

-1,50

Автотранс

27,98

-0,80

UPG

26,34

-1,15

Нефтек

27,49

-0,50

BVS

28,29

-0,50

Chipo

26,88

-1,17

Авантаж 7

24,55

-1,40

Rodnik

27,49

-1,00

ZOG

27,40

-1,60

VostokGaz

26,60

-1,59

Катрал

26,67

-1,10

Mango

26,17

-1,98

Motto

26,62

-0,61

Середня ціна в Україні

27,02

-1,24
За матеріалами: EnKorr
 

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