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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту впали на азіатських торгах 12 серпня на тлі невизначених перспектив попиту

 

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів, або 0,5%, до 99,11 долара за барель о 03:30 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 50 центів, або 0, 5%, до 93,84 долара за барель.

Brent може зрости більш ніж на 4% за тиждень, компенсувавши частину падіння на 14% минулого тижня, найбільшого тижневого падіння з квітня 2020 року на тлі побоювань, що зростання інфляції та підвищення процентних ставок вдарять по економічному зростанню та попиту на пальне.

WTI наближалася до тижневого приросту на понад 5%, компенсувавши приблизно половину втрат попереднього тижня.

Невизначеність стримала зростання цін, оскільки ринок прийняв суперечливі погляди на попит з боку Організації країн-експортерів нафти та Міжнародного енергетичного агентства.

"Незважаючи на те, що розповідь про пікову інфляцію останнім часом дала деяку підтримку ризиковим активам, більш виважені рухи цін на нафту з червня припускають, що деякі сумніви залишаються у світлі неясних перспектив попиту", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Компроміс на зростання може, як і раніше, обмежувати потенціал зростання цін на нафту, при цьому ключовий психологічний опір для Brent становить 100 доларів за барель, додав Йіп.

У четвер ОПЕК знизила прогноз зростання світового попиту на нафту в 2022 році на 260 000 барелів на добу (барелів на добу). Тепер очікується, що цього року попит зросте на 3,1 млн. барелів на добу.

Це суперечить думці МЕА, яка підвищила прогноз зростання попиту до 2,1 млн барелів на добу через переход виробництва електроенергії з газу на нафту в результаті різкого зростання цін на газ.

«Існує велика невизначеність щодо попиту у короткостроковій перспективі. Поки все не вляжеться, він (ринок) якийсь час буде таким», - сказав Джастін Смірк, старший економіст Westpac.

У той же час, МЕА підвищило прогноз поставок російської нафти на 500 000 барелів на добу на другу половину 2022 року, але заявило, що ОПЕК буде важко збільшити видобуток.

"Чиста картина, яку намалювало МЕА, була змішаною", - сказав аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар. "Російські поставки виявилися більш стійкими, ніж передбачалося".

«Оцінка світових балансів нафти до кінця року прямо зараз, враховуючи те, що відбувається з боку попиту, порівняно з тим, що відбувається з боку пропозиції, - це просто складно. Ось чому ви маєте щоденну волатильність».
За матеріалами: investing.com
 

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