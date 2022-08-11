Чехія слідом за Угорщиною і Словаччиною заплатила за транзит російської нафти через Україну

Поставки нафти до Чехії по нафтопроводу "Дружба" можуть бути відновлені в п'ятницю або суботу.

Про це заявив Ярослав Пантучек голова правління компанії Mero, яка управляє ділянкою "Дружби" у Чехії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Транзитну плату перерахували в Україну словацька компанія Slovnaft і її угорський власник, нафтохімічна група MOL, щоб відновити постачання нафти. Однак, за словами словацького нафтоперевізника Transpetrol, це рішення не стосується поставок до Чехії.

"Замовник MOL зробив відповідні кроки, які призвели до того, що нафтопровід у південній частині працює для словаків та угорців. Мене поінформував наш замовник, що він сьогодні робить ідентичні кроки, тому я очікую, що дуже скоро, завтра чи післязавтра (п'ятниця чи субота) найпізніше нафта також потече до нас", - сказав Пантучек.

У Чехії нафту переробляє компанія Unipetrol, власником якої є польська компанія PKN Orlen.

За словами Пантучека, необхідно отримати дозвіл держави, щоб транзитні збори були звільнені від санкцій ЄС, щоб їх можна було платити, і тим самим розблокувати ситуацію. Дозвіл видається Управлінням фінансового аналізу.

Раніше російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.