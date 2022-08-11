МЕА: в липні cвітові постачання нафти досягли постпандемійного максимуму — 100,5 млн б/д

Світові постачання нафти в липні досягли постпандемійного максимуму на тлі збільшення видобутку країнами ОПЕК+, а також значного відновлення індустрії після техобслуговування у низці регіонів, випливає із щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За даними організації, у липні світові постачання нафти досягли 100,5 млн барелів на добу (б/д). Це максимальний показник із січня 2020 року.

«Світовий видобуток зріс на 1,4 млн б/д, до 100,5 млн б/д, після завершення запланованих ремонтних робіт у Північному морі, Канаді й Казахстані, а Саудівська Аравія збільшила обсяг видобутку відповідно до рішення про збільшення ОПЕК+. В росії також трохи збільшилися», - повідомляється у звіті.

МЕА очікує, що 2022 року світові постачання нафти в середньому становитимуть 100 млн б/д.