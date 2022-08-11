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Автогаз подешевшав на 0,4% до 26,92 гривні за літр
10:49 11.08.2022 |
У четвер, 11 серпня, порівняно із середою, 10 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,4% до 26,92 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,10 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 54,00 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 54,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,4% із 27,04 гривні за літр до 26,92 гривні за літр.
Ціни на заправках 11 серпня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,93
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
27,49
|
WOG
|
-
|
-
|
27,35
|
Середнє значення
|
50,10
|
54,00
|
26,92
|
|
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