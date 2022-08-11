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Нафта дешевшає 11 серпня на даних про різке зростання запасів у США
08:14 11.08.2022 |
Світові ціни на нафту у четвер вранці дещо знижуються на новинах про досягнення запасів цієї сировини у США рекорду року, свідчать дані торгів.
Станом на 7:51 ЕЕТ ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижується на 0,38%, до 97,03 долара за барель, вересневих ф'ючерсів на WTI - на 0,41%, до 91,55 долара.
Знижувальним чинником на ринку залишається вчорашня статистика зі США. Комерційні запаси нафти в країні (за винятком стратегічного резерву) за тиждень, що завершився 5 серпня, зросли на 5,5 мільйона барелів, або на 1,3%, до 432 мільйонів барелів, хоча аналітики майже не очікували зростання запасів, які тепер, таким чином , досягли найвищого рівня цього року.
Ринки також продовжують оцінювати фактори, що вказують на збільшення пропозиції "чорного золота". Так, наприклад, компанія "Транснефть" приступила до відновлення прокачування нафти південною гілкою трубопроводу "Дружба" через Україну у напрямку Угорщини та Словаччини.
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