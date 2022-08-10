Транзит нафти нафтопроводом «дружба» через Україну відновиться найближчими днями

«Укртранснафта» прийняла пропозицію Slovnaft і MOL сплатити транзитні збори за транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу «дружба», заявили у словацькій компанії. Про це повідомив «Інтерфакс».

«Slovnaft уже здійснила оплату на рахунок компанії. Виходячи з цього, Slovnaft очікує відновлення постачання нафти найближчими днями. З цим рішенням погодилася і російська сторона», - наголосили в компанії.

Як повідомляє Bloomberg, угорська MOL також перевела платіж за транзит і очікує на відновлення постачань найближчими днями.

Учора, 9 серпня, стало відомо, що постачання російської нафти «дружбою» через Україну припинено з 4 серпня через проблеми з проведенням платежів за транзит на тлі санкцій. російська «транснєфть» повідомляла, що 22 липня українській стороні було переведено платіж за серпень, але гроші повернулися на рахунок «транснєфті» 28 липня, при тому, що європейські регулятори не погодили алгоритм дій для банків різних юрисдикцій у такій ситуації.

Угорська MOL і словацька Slovnaft (також входить до групи MOL) ініціювали обговорення з українською й російською сторонами можливість оплати транзитного збору MOL або Slovnaft, що дало б змогу відновити транзит.

«Переривання постачань відбулося після технічних проблем на рівні банку у зв'язку з оплатою транзитних зборів з російського боку. Проте виробництво на Братиславському нафтопереробному заводі працює без перебоїв, і постачання на ринок налагоджено. У цей період Братиславський НПЗ у тісній співпраці з національним нафтотранспортером Transpetrol, а також у співпраці з Міністерством економіки Словаччини використовує для переробки резерви, що є в системі», - повідомили у Slovnaft.

Повідомлень про розв'язання проблеми транзиту в Чехію поки що не надходило.

Південною гілкою нафтопроводу «дружба», що проходить через територію України, постачання нафти здійснюється у напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини й Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ «транснєфть» і АТ «Укртранснафта» на умовах 100% передоплати транспортування.

