Бензин почав дешевшати слідом за автогазом та дизелем

У середу, 10 серпня, порівняно із вівторком, 9 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, дизельне паливо марки "Євро" та на бензин марки "Євро-95" знизилися на 0,9-1,6% до 27,04, 54,00 та 50,10 гривні/літр відповідно.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 1,6% із 50,89 гривні за літр до 50,10 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,9% із 54,50 гривні за літр до 54,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,6% із 27,49 гривні за літр до 27,04 гривні за літр.





Ціни на заправках 10 серпня, гривень/літр: