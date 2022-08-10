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Бензин почав дешевшати слідом за автогазом та дизелем
11:51 10.08.2022 |
У середу, 10 серпня, порівняно із вівторком, 9 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, дизельне паливо марки "Євро" та на бензин марки "Євро-95" знизилися на 0,9-1,6% до 27,04, 54,00 та 50,10 гривні/літр відповідно.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 1,6% із 50,89 гривні за літр до 50,10 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,9% із 54,50 гривні за літр до 54,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 1,6% із 27,49 гривні за літр до 27,04 гривні за літр.
Ціни на заправках 10 серпня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
49,19
|
52,99
|
25,93
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
27,49
|
WOG
|
-
|
-
|
27,69
|
Середнє значення
|
50,10
|
54,00
|
27,04
|
|
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