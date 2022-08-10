Нафта дешевшає через зростання запасів сирої нафти в США

Ціни на нафту знизилися в середу після того, як галузеві дані показали, що запаси сирої нафти в США несподівано зросли минулого тижня, сигналізуючи про потенційний спад попиту, хоча побоювання щодо пропозиції стримували втрати.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 23 центи, або 0,2%, до 96,08 долара за барель о 03:23 за Грінвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 28 центів, або 0,3%, до 90,22 долара за барель.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 2,2 млн барелів за тиждень, що закінчився 5 серпня, згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували, що запаси сирої нафти збільшаться приблизно на 100 000 барелів.

Офіційні урядові дані мають бути представлені в середу о 10:30 ранку за східним часом.

"Яке б падіння попиту на сиру нафту не сталося через послаблення світової економіки, воно не зможе значно знизити ціни на нафту, враховуючи, наскільки низьким залишається прогноз пропозиції", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA.

«Велика увага приділяється переговорам щодо ядерної угоди з Іраном, і це може стати підказкою в забезпеченні таких необхідних поставок».

Європейський союз у понеділок висунув «остаточний» текст для відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року, яка збільшить експорт сирої нафти з Ірану. Високопосадовець ЄС заявив, що очікує ухвалення остаточного рішення за цією пропозицією протягом «кількох тижнів».

Обидва нафтові орієнтири були волатильними у вівторок, як росли, так і падали більш ніж на 1 долар за барель протягом сесії, але вони трохи знизилися, оскільки інвестори зважили побоювання з приводу рецесії з новинами про те, що експорт частини нафти трубопроводом «Дружба »з Росії до Європи було припинено. який проходить транзитом через Україну.

Україна призупинила потоки нафти нафтопроводом «Дружба» в деякі частини Центральної Європи, тому що західні санкції не дозволили Москві сплатити транзитні збори.

Було порушено потоки південним маршрутом трубопроводу «Дружба», тоді як північний маршрут, який обслуговує Польщу та Німеччину, не переривався.

Чеська трубопровідна компанія MERO заявила, що очікує відновлення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" до Чехії протягом кількох днів.

На додаток до постачання оператор гігантського нафтового родовища Кашаган у Казахстані почав поступово відновлювати видобуток після аварійної зупинки минулого тижня, спричиненого витіканням газу. Нафтове родовище Кашаган видобуває близько 300 000 барелів на добу.

Хоча побоювання щодо можливої ​​глобальної рецесії останнім часом вплинули на ф'ючерси на нафту, американські нафтопереробні заводи та оператори трубопроводів очікують, що споживання енергії буде високим у другій половині 2022 року, згідно з оглядом Reuters звітів компаній про прибутки та збитки.