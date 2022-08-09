Автогаз в мережі «Привату» опустився нижче 27 грн/л

Середня ціна на скраплений газ 9 серпня у мережах АЗС «Привату» («Укрнафта», «Авіас» та інші) знизилася на 0,24-0,40 грн/л – до 26,85 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,31 грн/л і 0,08 грн/л, до 27,67 і 27,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,2-1,24 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).

Слід зазначити, що наразі найдешевше газ реалізує столична мережа «Авантаж 7» — за 25,95 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 8 по 9 серпня, грн/л