Фінансові новини
- |
- 09.08.22
- |
- 19:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Автогаз в мережі «Привату» опустився нижче 27 грн/л
12:34 09.08.2022 |
Середня ціна на скраплений газ 9 серпня у мережах АЗС «Привату» («Укрнафта», «Авіас» та інші) знизилася на 0,24-0,40 грн/л – до 26,85 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,31 грн/л і 0,08 грн/л, до 27,67 і 27,98 грн/л відповідно.
Крім того, на 0,2-1,24 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).
Слід зазначити, що наразі найдешевше газ реалізує столична мережа «Авантаж 7» — за 25,95 грн/л.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 8 по 9 серпня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
27,67
|
-0,33
|
WOG
|
27,98
|
-0,08
|
Авіас
|
26,85
|
-0,24
|
Укрнафта
|
26,86
|
-0,40
|
AMIC
|
27,49
|
0,00
|
Shell
|
27,39
|
0,00
|
SOCAR
|
27,48
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,52
|
-0,18
|
KLO
|
27,29
|
-0,20
|
Укргазвидобування
|
27,50
|
-1,00
|
Рур груп
|
26,60
|
-1,40
|
UPG
|
27,27
|
0,00
|
Нефтек
|
27,49
|
0,00
|
BVS
|
28,29
|
-0,50
|
Chipo
|
27,57
|
-0,05
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
Катрал
|
27,27
|
-0,50
|
Mango
|
27,07
|
-0,56
|
Motto
|
27,02
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
27,46
|
-0,21
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
ТОП-НОВИНИ
|Зброя для населення. Як і що можна легально купити в Україні
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
|Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Угорський покупець російської нафти запропонував платити за її транзит через Україну замість «Транснєфті»
|Кабмін схвалив проєкт закону про інноваційні парки
|Мінфін підняв ставку за 5-міс. ОВДП до 12% і утримав продаж 3,4 млрд грн
|Укренерго та Польща працюють над збільшенням експорту електроенергії майже вп'ятеро
|Україна припинила транзит російської нафти через «Дружбу» – «Транснєфть»
|Росія реалізовує на Запорізькій АЕС передану з «Росатому» програму перепідключення станції до Криму
Бізнес
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara