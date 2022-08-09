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АНАЛІТИКА

Автогаз в мережі «Привату» опустився нижче 27 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ 9 серпня у мережах АЗС «Привату» («Укрнафта», «Авіас» та інші) знизилася на 0,24-0,40 грн/л – до 26,85 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,31 грн/л і 0,08 грн/л, до 27,67 і 27,98 грн/л відповідно.

Крім того, на 0,2-1,24 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).

Слід зазначити, що наразі найдешевше газ реалізує столична мережа «Авантаж 7» — за 25,95 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 8 по 9 серпня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

27,67

-0,33

WOG

27,98

-0,08

Авіас

26,85

-0,24

Укрнафта

26,86

-0,40

AMIC

27,49

0,00

Shell

27,39

0,00

SOCAR

27,48

0,00

БРСМ-Нафта

27,52

-0,18

KLO

27,29

-0,20

Укргазвидобування

27,50

-1,00

Рур груп

26,60

-1,40

UPG

27,27

0,00

Нефтек

27,49

0,00

BVS

28,29

-0,50

Chipo

27,57

-0,05

Авантаж 7

25,95

0,00

Катрал

27,27

-0,50

Mango

27,07

-0,56

Motto

27,02

0,00

Середня ціна в Україні

27,46

-0,21
За матеріалами: EnKorr
 

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