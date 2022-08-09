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Автогаз та дизель 9 серпня продовжують дешевшати
10:53 09.08.2022 |
У вівторок, 9 серпня, порівняно із понеділком, 8 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 1,2-1,4% до 27,49-54,50 гривні/літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,89 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,89 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 1,4% із 55,30 гривні за літр до 54,50 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 1,2% із 27,81 гривні за літр до 27,49 гривні за літр.
Ціни на заправках 9 серпня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,77
|
53,99
|
27,29
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
27,49
|
WOG
|
-
|
-
|
27,69
|
Середнє значення
|
50,89
|
54,50
|
27,49
|
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