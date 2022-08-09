Автогаз та дизель 9 серпня продовжують дешевшати

У вівторок, 9 серпня, порівняно із понеділком, 8 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 1,2-1,4% до 27,49-54,50 гривні/літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,89 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,89 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 1,4% із 55,30 гривні за літр до 54,50 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,2% із 27,81 гривні за літр до 27,49 гривні за літр.

Ціни на заправках 9 серпня, гривень/літр: