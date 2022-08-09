Нафтові котирування 9 серпня перейшли до зростання, Brent - $97,64 за барель

Ціни на нафту перейшли до зростання під час торгів у вівторок вдень.

Вартість жовтневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:50 EET у вівторок становить $97,64 за барель, що на $0,99 (1,02%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $91,55 за барель, що на $0,79 (0,87%) більше за підсумкове значення попередньої сесії.

Ринок слідкує за подіями навколо переговорів щодо відродження іранської ядерної угоди, що може призвести до вивільнення додаткових барелів нафти. Напередодні західні ЗМІ повідомили, що дипломати ЄС склали проєкт фінального тексту документа з відновлення ядерної угоди з Іраном і вважають, що тепер сторони мають ухвалити остаточне рішення.

"У США та Ірану є кілька тижнів, щоб вирішити, чи будуть вони відновлювати угоду 2015 року, яка дозволить Ірану знову експортувати нафту", - зазначив аналітик Commonwealth Bank Вівек Дар.

Також інвестори очікують публікацію щомісячного прогнозу щодо ринку нафти Управлінням з інформації у галузі енергетики (EIA) Міненерго США, що відбудеться пізніше у вівторок.

