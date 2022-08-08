Дизель 8 серпня подешевшав слідом за автогазом

У понеділок, 8 серпня, порівняно із п'ятницею, 5 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та на дизельне паливо марки "Євро" знизилися на 0,9-1,2% до 27,81-55,30 гривні/літр, а на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,89 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,89 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо знизилися на 0,9% із 55,80 гривні за літр до 55,30 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,2% із 28,16 гривні за літр до 27,81 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у п'ятницю, 5 серпня, порівняно із четвергом, 4 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,5% до 28,16 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,89 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.

Ціни на заправках 8 серпня, гривень/літр: