За вихідні (5-8 серпня) низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема продукт у мережах ОККО й WOG здешевшав на 50 і 43 коп./л, до 27,99 і 28,06 грн/л відповідно. На 0,63 грн/л зменшила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн/л - Shell.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л.

На 0,15-1 грн/л знизили ціни AMIC, «БРСМ-Нафта», VostokGaz, «Автотранс», Chipo й інші мережі (див. табл.).

У середньому в країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 27,67 грн/л.



