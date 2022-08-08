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АНАЛІТИКА

За вихідні (5-8 серпня) низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз

 

Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зокрема продукт у мережах ОККО й WOG здешевшав на 50 і 43 коп./л, до 27,99 і 28,06 грн/л відповідно. На 0,63 грн/л зменшила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн/л - Shell.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л.

На 0,15-1 грн/л знизили ціни AMIC, «БРСМ-Нафта», VostokGaz, «Автотранс», Chipo й інші мережі (див. табл.).

У середньому в країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 27,67 грн/л.


Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 5-8 серпня, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

27,99

-0,50

WOG

28,06

-0,43

Авіас

27,09

-0,59

Укрнафта

27,26

-1,23

AMIC

27,49

-0,15

Shell

27,39

-0,74

SOCAR

27,48

-0,63

БРСМ-Нафта

27,70

-0,18

KLO

27,49

0,00

Укргазвидобування

28,50

0,00

Автотранс

28,28

-0,50

UPG

27,34

-0,15

Нефтек

27,49

-0,50

BVS

28,79

0,00

Chipo

27,62

-0,43

ZOG

28,20

-0,80

Rodnik

27,99

-0,50

Фактор

26,00

-1,00

Авантаж 7

25,95

0,00

VostokGaz

27,89

-0,30

Mango

27,63

-0,26

Motto

27,02

-0,21

Середня ціна в Україні

27,67

-0,58
За матеріалами: EnKorr
 

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