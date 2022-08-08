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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
За вихідні (5-8 серпня) низка українських мереж АЗС знизила ціни на автогаз
14:18 08.08.2022 |
Про це повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.
Зокрема продукт у мережах ОККО й WOG здешевшав на 50 і 43 коп./л, до 27,99 і 28,06 грн/л відповідно. На 0,63 грн/л зменшила ціни мережа SOCAR, на 0,74 грн/л - Shell.
У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 1,23 грн/л, до 27,36 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 0,59 грн/л, до 27,09 грн/л.
На 0,15-1 грн/л знизили ціни AMIC, «БРСМ-Нафта», VostokGaz, «Автотранс», Chipo й інші мережі (див. табл.).
У середньому в країні за вихідні автогаз здешевшав на 58 коп./л, до 27,67 грн/л.
Динаміка роздрібних цін у мережах АЗС з 5-8 серпня, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
27,99
|
-0,50
|
WOG
|
28,06
|
-0,43
|
Авіас
|
27,09
|
-0,59
|
Укрнафта
|
27,26
|
-1,23
|
AMIC
|
27,49
|
-0,15
|
Shell
|
27,39
|
-0,74
|
SOCAR
|
27,48
|
-0,63
|
БРСМ-Нафта
|
27,70
|
-0,18
|
KLO
|
27,49
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
28,50
|
0,00
|
Автотранс
|
28,28
|
-0,50
|
UPG
|
27,34
|
-0,15
|
Нефтек
|
27,49
|
-0,50
|
BVS
|
28,79
|
0,00
|
Chipo
|
27,62
|
-0,43
|
ZOG
|
28,20
|
-0,80
|
Rodnik
|
27,99
|
-0,50
|
Фактор
|
26,00
|
-1,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
VostokGaz
|
27,89
|
-0,30
|
Mango
|
27,63
|
-0,26
|
Motto
|
27,02
|
-0,21
|
Середня ціна в Україні
|
27,67
|
-0,58
|
|
ТЕГИ
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