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АНАЛІТИКА

Goldman Sachs знизив прогноз вартості нафти

 

Аналітики Goldman Sachs Group знизили свої найближчі прогнози щодо цін на нафту.

Про це пише Bloomberg.

Раніше банк очікував ціну в 140 доларів на Brent у третьому кварталі, але тепер прогнозує 110 доларів і зі $130 до $125 за підсумками четвертого.

Прогноз на 2023 рік банк залишив без змін - $125 за барель.

Аналітики банку пояснюють зниження великою кількістю факторів, що викликають занепокоєння, включаючи побоювання з приводу рецесії, коронавірусні локдауни в Китаї, кризу китайського сектору нерухомості, а також публікації даних про стратегічні запаси нафти в США.

"Ми продовжуємо очікувати, що ринок нафти залишиться в стані неприйнятного дефіциту за поточних цін", - йдеться у звіті.

"Ціни на нафти різко злетіли в перші місяці 2022 року після вторгнення Росії в Україну, а потім знизились у червні, коли занепокоєння глобальним уповільненням набрали обертів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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