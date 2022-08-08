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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають 8 серпня на побоюваннях довкола попиту через ризики рецесії

 

Світові ціни на нафту в понеділок вдень знижуються, інвестори стурбовані перспективами довкола попиту через ризики рецесії, свідчать дані торгів.

Станом на 13.03 EET ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знижувалась на 0,93%, до 94,04 долара за барель, вересневих ф'ючерсів на WTI - на 0,92%, до 88,19 долара. Вранці їхня вартість дещо зростала.

Серед трейдерів посилилися побоювання довкола перспектив попиту на нафту. Ринки стурбовані можливою рецесією, на що вказують деякі економічні дані та заяви світових центробанків.

Так, ВВП США за підсумками другого кварталу знижується другий квартал поспіль, річна інфляція країни залишається на рекорді останніх 40 років. Висока інфляція у світі спонукає світові ЦБ підвищувати ставки, а посилення монетарної політики посилює побоювання щодо рецесії. Крім того, Банк Англії спрогнозував рецесію британської економіки із четвертого кварталу.

Аналітики також звертають увагу, що ринок нафти залишається дефіцитним. "Ми продовжуємо очікувати, що нафтовий ринок залишиться ... з дефіцитом за поточних цін", - наводить агентство Блумберг думку аналітиків Goldman Sachs. Водночас банк знизив прогноз за ціною нафти Brent у третьому кварталі до 110 доларів за барель із 140 доларів.
 

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