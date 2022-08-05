За тиждень (29 липня–5 серпня) пальне у роздрібних мережах здешевшало

За тиждень (29 липня–5 серпня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 54 коп./л і склала 49,95 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 44 коп./л — до 51,26 грн/л, а дизельне пальне – на 1,13 грн./л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин на 1 грн/л і на дизельне пальне — на 2 грн/л. Зокрема бензин марки А-92 здешевшав до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, преміальна марка А-95 — до 49,50 грн/л і ДП – до 53,00 грн/л.

У мережі «Нефтек» ціни на бензини й ДП зменшилися на 0,99-2,99 грн/л: А-95+ – до 55 грн/л і ДП – до 56 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 до 50,77 грн/л (-1,20 грн/л).

У мережі Chipo «п'ятірка плюс» здешевшала на 0,62 грн/л, до 51,38 грн/л, ДП – на 3,68 грн/л, до 54,22 грн/л.

Такі мережі як «Авантаж 7», Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,1-5 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 29 липня по 5 серпня, грн/л