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АНАЛІТИКА

За тиждень (29 липня–5 серпня) пальне у роздрібних мережах здешевшало

 

За тиждень (29 липня–5 серпня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 54 коп./л і склала 49,95 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 44 коп./л — до 51,26 грн/л, а дизельне пальне – на 1,13 грн./л.  Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин на 1 грн/л і на дизельне пальне — на 2 грн/л. Зокрема бензин марки А-92 здешевшав до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, преміальна марка А-95 — до 49,50 грн/л і ДП – до 53,00 грн/л.

У мережі «Нефтек» ціни на бензини й ДП зменшилися на 0,99-2,99 грн/л: А-95+ – до 55 грн/л і ДП – до 56 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 до 50,77 грн/л  (-1,20 грн/л).

У мережі Chipo «п'ятірка плюс» здешевшала на 0,62 грн/л, до 51,38 грн/л, ДП – на 3,68 грн/л, до 54,22 грн/л.

Такі мережі як «Авантаж 7», Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,1-5 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 29 липня по 5 серпня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

56,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

56,00

0,00

Авіас

49,00

-1,00

49,50

-1,00

53,00

-2,00

Укрнафта

49,00

-1,00

49,50

-1,00

53,00

-2,00

AMIC

    

52,00

0,00

55,46

-0,53

Shell

50,79

0,00

51,99

0,00

55,49

0,00

SOCAR

    

51,99

0,00

57,24

0,00

БРСМ-Нафта

    

51,99

0,00

53,34

-1,30

KLO

50,77

-1,20

52,00

0,00

55,59

0,00

Укргазвидобування

    

52,00

0,00

56,00

0,00

Автотранс

    

51,98

-1,00

55,98

0,00

UPG

48,90

0,00

50,00

0,00

53,21

-0,08

Нефтек

    

55,00

-2,99

56,00

-0,99

Prime

    

49,00

-3,00

53,00

-2,00

Chipo

    

51,38

-0,62

54,22

-3,68

Авантаж 7

    

55,00

-1,00

53,00

0,00

Укр-Петроль

48,50

-1,00

    

52,50

-2,00

VostokGaz

    

47,99

0,50

51,99

-1,00

Катрал

    

54,99

-5,00

53,99

-1,00

Mango

    

49,79

-1,20

51,99

-3,00

Motto

    

49,38

-1,47

52,72

-2,69

Середня ціна в Україні

49,95

-0,54

51,26

-0,44

54,30

-1,13
За матеріалами: EnKorr
 

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EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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