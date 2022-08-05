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За тиждень (29 липня–5 серпня) пальне у роздрібних мережах здешевшало
15:41 05.08.2022 |
За тиждень (29 липня–5 серпня) середня ціна в країні бензину А-95 знизилася на 54 коп./л і склала 49,95 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 44 коп./л — до 51,26 грн/л, а дизельне пальне – на 1,13 грн./л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) знизила ціни на бензин на 1 грн/л і на дизельне пальне — на 2 грн/л. Зокрема бензин марки А-92 здешевшав до 48 грн/л, А-95 – до 49,50 грн/л, преміальна марка А-95 — до 49,50 грн/л і ДП – до 53,00 грн/л.
У мережі «Нефтек» ціни на бензини й ДП зменшилися на 0,99-2,99 грн/л: А-95+ – до 55 грн/л і ДП – до 56 грн/л. KLO знизила ціни на звичайний А-95 до 50,77 грн/л (-1,20 грн/л).
У мережі Chipo «п'ятірка плюс» здешевшала на 0,62 грн/л, до 51,38 грн/л, ДП – на 3,68 грн/л, до 54,22 грн/л.
Такі мережі як «Авантаж 7», Mango, Motto й інші знизили ціну всіх видів палива на 0,1-5 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 29 липня по 5 серпня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Авіас
|
49,00
|
-1,00
|
49,50
|
-1,00
|
53,00
|
-2,00
|
Укрнафта
|
49,00
|
-1,00
|
49,50
|
-1,00
|
53,00
|
-2,00
|
AMIC
|
52,00
|
0,00
|
55,46
|
-0,53
|
Shell
|
50,79
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
57,24
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
51,99
|
0,00
|
53,34
|
-1,30
|
KLO
|
50,77
|
-1,20
|
52,00
|
0,00
|
55,59
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
52,00
|
0,00
|
56,00
|
0,00
|
Автотранс
|
51,98
|
-1,00
|
55,98
|
0,00
|
UPG
|
48,90
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
53,21
|
-0,08
|
Нефтек
|
55,00
|
-2,99
|
56,00
|
-0,99
|
Prime
|
49,00
|
-3,00
|
53,00
|
-2,00
|
Chipo
|
51,38
|
-0,62
|
54,22
|
-3,68
|
Авантаж 7
|
55,00
|
-1,00
|
53,00
|
0,00
|
Укр-Петроль
|
48,50
|
-1,00
|
52,50
|
-2,00
|
VostokGaz
|
47,99
|
0,50
|
51,99
|
-1,00
|
Катрал
|
54,99
|
-5,00
|
53,99
|
-1,00
|
Mango
|
49,79
|
-1,20
|
51,99
|
-3,00
|
Motto
|
49,38
|
-1,47
|
52,72
|
-2,69
|
Середня ціна в Україні
|
49,95
|
-0,54
|
51,26
|
-0,44
|
54,30
|
-1,13
|
|
ТЕГИ
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