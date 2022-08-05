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АНАЛІТИКА

Імпорт пального в липні виріс на 20%

 

Обсяг імпорту моторних палив (бензин, ДП, автогаз) в Україну збільшився у липні на 125 тис. т. в порівнянні з червнем-2022, до 779 тис. т. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані операторів ринку.

Основний приріст відбувся за рахунок постачання дизельного пального, імпорт якого у порівнянні з червнем 2022 р. збільшився на 75 тис. т. (+16%), до 560 тис. т. При цьому, максимальна динаміка постачань зафіксована литовському ресурсу: 46 тис. т (+86%). Відносно липня 2021 р. імпорт ДП збільшився на 14 тис. т. (на 3%).

За словами учасників ринку, ринок постачання дизпального у липні виявилися більшими за попит на ринку, то ж у країні відчувається надлишок ресурсу. «Багато покупців, в тому числі великих, порізали заявки на серпень на 30-40%», - розповіли в одній з польських компаній постачальників пального в Україну.

Імпорт ДП в Україну за країнами відправки, тис. т

Імпорт пального в липні виріс на 20%

 

Імпортні поставки бензинів в липні збільшилися до 142 тис. т (+45%). По бензинам, максимальний приріст також відбувся за рахунок Литви. Сумарний імпорт високооктану з цієї країни - 27,3 тис. т., (+165%). Відносно липня 2021 р. імпорт бензинів збільшився на 38 тис. т. (на 36%).

Трейдери відмічають, що ринок близький до наповнення бензином, проте у розрізі операторів ще відчувається легка нестача ресурсу. «Для повного задоволення попиту не вистачило зовсім небагато - все ж таки бензин з заправок час від часу пропадає. Думаю, до середини серпня максимум це питання буде знято», - вважає представник великої мережі АЗС.

Імпорт бензинів в Україну за країнами відправки, тис. т

Імпорт пального в липні виріс на 20%

 

Динаміка постачань автогаз у липні склала +8%, всього імпортовано 77 тис. т. Найбільшим джерелом лишається Польща. Втім були зафіксовані перші поставки з Угорщини та Сербії у 2022 році. За словами операторів ринку, ринок автогазу набув рис збалансованості ще у червні. У липні обсяги імпорту суттєво перевищили попит, через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. Станом на початок серпня вартість газу у роздробі також почала активно знижуватися.

Імпорт автогазу в Україну за країнами відправки, тис. т

Імпорт пального в липні виріс на 20%

 

«Переважна більшість оптових операторів працює з коліс та робить акцент на автотранспорт через його мобільність. В такій схемі роботи запаси на нафтобазі не має сенсу - дуже швидко змінюється ціна та кон'юнктура і великий шанс потрапити в «мінус», - говорить один із опитаних трейдерів. Він також відмічає, що через низький попит у липні його компанія вже зменшила об'єми закупівель на серпень.
За матеріалами: EnKorr
 

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