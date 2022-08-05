Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Імпорт пального в липні виріс на 20%
13:03 05.08.2022 |
Обсяг імпорту моторних палив (бензин, ДП, автогаз) в Україну збільшився у липні на 125 тис. т. в порівнянні з червнем-2022, до 779 тис. т. Про це повідомили у Консалтинговій групі «А-95» з посиланням на дані операторів ринку.
Основний приріст відбувся за рахунок постачання дизельного пального, імпорт якого у порівнянні з червнем 2022 р. збільшився на 75 тис. т. (+16%), до 560 тис. т. При цьому, максимальна динаміка постачань зафіксована литовському ресурсу: 46 тис. т (+86%). Відносно липня 2021 р. імпорт ДП збільшився на 14 тис. т. (на 3%).
За словами учасників ринку, ринок постачання дизпального у липні виявилися більшими за попит на ринку, то ж у країні відчувається надлишок ресурсу. «Багато покупців, в тому числі великих, порізали заявки на серпень на 30-40%», - розповіли в одній з польських компаній постачальників пального в Україну.
Імпорт ДП в Україну за країнами відправки, тис. т
Імпортні поставки бензинів в липні збільшилися до 142 тис. т (+45%). По бензинам, максимальний приріст також відбувся за рахунок Литви. Сумарний імпорт високооктану з цієї країни - 27,3 тис. т., (+165%). Відносно липня 2021 р. імпорт бензинів збільшився на 38 тис. т. (на 36%).
Трейдери відмічають, що ринок близький до наповнення бензином, проте у розрізі операторів ще відчувається легка нестача ресурсу. «Для повного задоволення попиту не вистачило зовсім небагато - все ж таки бензин з заправок час від часу пропадає. Думаю, до середини серпня максимум це питання буде знято», - вважає представник великої мережі АЗС.
Імпорт бензинів в Україну за країнами відправки, тис. т
Динаміка постачань автогаз у липні склала +8%, всього імпортовано 77 тис. т. Найбільшим джерелом лишається Польща. Втім були зафіксовані перші поставки з Угорщини та Сербії у 2022 році. За словами операторів ринку, ринок автогазу набув рис збалансованості ще у червні. У липні обсяги імпорту суттєво перевищили попит, через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. Станом на початок серпня вартість газу у роздробі також почала активно знижуватися.
Імпорт автогазу в Україну за країнами відправки, тис. т
«Переважна більшість оптових операторів працює з коліс та робить акцент на автотранспорт через його мобільність. В такій схемі роботи запаси на нафтобазі не має сенсу - дуже швидко змінюється ціна та кон'юнктура і великий шанс потрапити в «мінус», - говорить один із опитаних трейдерів. Він також відмічає, що через низький попит у липні його компанія вже зменшила об'єми закупівель на серпень.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Імпорт пального в липні виріс на 20%
|Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 29 липня по 5 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л
|Автогаз подешевшав одразу на 1,5% до 28,16 гривні за літр
|Канада дає Україні $6 млн на зміцнення ядерної безпеки
|Новий податок для імпорту. Що буде з цінами і курсом гривні
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.08.22
Бізнес
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними