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АНАЛІТИКА

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 29 липня по 5 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л

 

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,71 грн/л і 1,25 грн/л, до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

Крім того, на 0,3-4 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 29 липня по 5 серпня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

28,49

-0,71

WOG

28,48

-1,25

Авіас

27,67

-0,88

Укрнафта

28,49

-0,59

AMIC

27,64

-1,10

Shell

28,13

-0,86

SOCAR

28,11

-2,38

БРСМ-Нафта

27,88

-0,96

KLO

27,49

-1,78

Укргазвидобування

28,50

-1,00

Автотранс

28,78

-0,20

UPG

27,42

-1,55

Нефтек

27,99

-2,00

BVS

28,79

-0,20

Chipo

28,05

-1,27

Авантаж 7

25,95

-2,00

Prime

29,00

-4,00

ZOG

29,00

-0,50

VostokGaz

28,19

-0,10

Катрал

27,77

-1,50

Mango

27,89

-0,96

Motto

27,24

-2,13

Середня ціна в Україні

28,25

-0,97

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження.  За даними «А-95», в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

На думку експерта «А-95» Артема Куюна, ситуація посилюється ще одним базовим чинником. Зокрема, з його слів, споживання автогазу у країні в липні впало мінімум удвічі порівняно з торішнім, тоді як кількість гравців ринку зросла на 56% (114 юросіб).

«Тож конкурс продавців на одного покупця газу зріс у кілька разів. Наповнення ринку газом через зрозумілу логістику й наявність потрібної інфраструктури відбулося швидше за решту продуктів, тож мінусові постачання й штовханина (цінова — ред.) тут почалися раніше», — зазначає експерт у своїй авторській колонці Let's get ready to rumble.
За матеріалами: EnKorr
 

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