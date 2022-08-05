Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 29 липня по 5 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,71 грн/л і 1,25 грн/л, до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

Крім того, на 0,3-4 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 29 липня по 5 серпня, грн/л

Компанія LPG Ціна Зм. ОККО 28,49 -0,71 WOG 28,48 -1,25 Авіас 27,67 -0,88 Укрнафта 28,49 -0,59 AMIC 27,64 -1,10 Shell 28,13 -0,86 SOCAR 28,11 -2,38 БРСМ-Нафта 27,88 -0,96 KLO 27,49 -1,78 Укргазвидобування 28,50 -1,00 Автотранс 28,78 -0,20 UPG 27,42 -1,55 Нефтек 27,99 -2,00 BVS 28,79 -0,20 Chipo 28,05 -1,27 Авантаж 7 25,95 -2,00 Prime 29,00 -4,00 ZOG 29,00 -0,50 VostokGaz 28,19 -0,10 Катрал 27,77 -1,50 Mango 27,89 -0,96 Motto 27,24 -2,13 Середня ціна в Україні 28,25 -0,97

Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. За даними «А-95», в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.

На думку експерта «А-95» Артема Куюна, ситуація посилюється ще одним базовим чинником. Зокрема, з його слів, споживання автогазу у країні в липні впало мінімум удвічі порівняно з торішнім, тоді як кількість гравців ринку зросла на 56% (114 юросіб).

«Тож конкурс продавців на одного покупця газу зріс у кілька разів. Наповнення ринку газом через зрозумілу логістику й наявність потрібної інфраструктури відбулося швидше за решту продуктів, тож мінусові постачання й штовханина (цінова — ред.) тут почалися раніше», — зазначає експерт у своїй авторській колонці Let's get ready to rumble.