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Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 29 липня по 5 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л
12:56 05.08.2022 |
Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,71 грн/л і 1,25 грн/л, до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» продукт здешевшав на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.
Крім того, на 0,3-4 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», KLO, Shell, Chipo, «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 29 липня по 5 серпня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
28,49
|
-0,71
|
WOG
|
28,48
|
-1,25
|
Авіас
|
27,67
|
-0,88
|
Укрнафта
|
28,49
|
-0,59
|
AMIC
|
27,64
|
-1,10
|
Shell
|
28,13
|
-0,86
|
SOCAR
|
28,11
|
-2,38
|
БРСМ-Нафта
|
27,88
|
-0,96
|
KLO
|
27,49
|
-1,78
|
Укргазвидобування
|
28,50
|
-1,00
|
Автотранс
|
28,78
|
-0,20
|
UPG
|
27,42
|
-1,55
|
Нефтек
|
27,99
|
-2,00
|
BVS
|
28,79
|
-0,20
|
Chipo
|
28,05
|
-1,27
|
Авантаж 7
|
25,95
|
-2,00
|
Prime
|
29,00
|
-4,00
|
ZOG
|
29,00
|
-0,50
|
VostokGaz
|
28,19
|
-0,10
|
Катрал
|
27,77
|
-1,50
|
Mango
|
27,89
|
-0,96
|
Motto
|
27,24
|
-2,13
|
Середня ціна в Україні
|
28,25
|
-0,97
Зниження ціни, як зазначають оператори, зумовлене профіцитом ресурсу на ринку через що ціна у гурті продемонструвала суттєве зниження. За даними «А-95», в липні було імпортовано 77 тис. т. автогазу, що на 8% більше ніж у червні.
На думку експерта «А-95» Артема Куюна, ситуація посилюється ще одним базовим чинником. Зокрема, з його слів, споживання автогазу у країні в липні впало мінімум удвічі порівняно з торішнім, тоді як кількість гравців ринку зросла на 56% (114 юросіб).
«Тож конкурс продавців на одного покупця газу зріс у кілька разів. Наповнення ринку газом через зрозумілу логістику й наявність потрібної інфраструктури відбулося швидше за решту продуктів, тож мінусові постачання й штовханина (цінова — ред.) тут почалися раніше», — зазначає експерт у своїй авторській колонці Let's get ready to rumble.
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