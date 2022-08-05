Автогаз подешевшав одразу на 1,5% до 28,16 гривні за літр

У п'ятницю, 5 серпня, порівняно із четвергом, 4 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,5% до 28,16 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,89 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,89 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,5% із 28,58 гривні за літр до 28,16 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у четвер, 4 серпня, порівняно із середою, 3 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та бензин марки "Євро-95" знизилися на 1,0-1,2% до 28,58-50,89 гривні/літр, а на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.





Ціни на заправках 5 серпня, гривень/літр: