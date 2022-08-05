Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 13:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту 5 серпня стабільні, оскільки ринок маніпулює браком пропозиції
08:29 05.08.2022 |
Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах у п'ятницю після того, як досягли найнижчого рівня з моменту лютневого вторгнення Росії в Україну на попередній сесії, оскільки ринок поєднував побоювання щодо дефіциту пропозиції та уповільнення попиту.
Нафта марки Brent подорожчала на 13 центів, або 0,1%, до 94,25 долара за барель до 03:30 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 27 центів, або 0,3%, до 88 ,81 долара за барель.
Цього тижня ціни на нафту опинилися під тиском, оскільки ринок переймався впливом інфляції на економічне зростання і попит, хоча ознаки обмеженої пропозиції утримували нижню межу цін.
"Убоге зростання пропозиції ОПЕК підкреслює обмежену здатність ринку справлятися з подальшим дефіцитом", - кажуть аналітики ANZ Research.
У вересні ОПЕК+ має намір збільшити видобуток нафти на 100 000 барелів на добу. За даними ОПЕК, це підвищення є одним із найнижчих з моменту введення квот ОПЕК у 1982 році.
Світові ринки сирої нафти продовжують повільне повернення, поточні ціни вищі, ніж у наступні місяці, що вказує на дефіцит пропозиції.
Очікується, що побоювання щодо пропозиції посилиться ближче до зими, оскільки санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти та нафтопродуктів, набудуть чинності 5 грудня.
«Оскільки ЄС припиняє морські перевезення російського імпорту, виникає ключове питання про те, чи перенаправлять близькосхідні виробники свої барелі до Європи, щоб заповнити порожнечу», - сказав аналітик РБК Майкл Тран.
«Те, як звалиться ця політика російських нафтових санкцій, буде одним із найважливіших питань, за яким варто стежити до кінця року», - додав Тран.
Наразі ознаки уповільнення економічного зростання стримують відновлення цін. Занепокоєння щодо рецесії посилилося після того, як Банк Англії попередив про затяжний спад після того, як він підвищив процентні ставки на максимум з 1995 року.
"Якщо сировинні товари не оцінюються в умовах неминучої економічної рецесії, вони можуть готуватися до епохи стагфляції, коли рівень безробіття почне зростати, а інфляція залишиться високою", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
Інвестори зосереджені на звіті про зайнятість у США, який буде опублікований пізніше того ж дня, який, як очікується, покаже, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 250 000 робочих місць минулого місяця після зростання на 372 000 робочих місць у червні .
Будь-які ознаки сили на ринку праці можуть спричинити побоювання щодо агресивних кроків Федеральної резервної системи США щодо стримування інфляції.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Імпорт пального в липні виріс на 20%
|Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 29 липня по 5 серпня) у мережах АЗС знизилася на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л
|Автогаз подешевшав одразу на 1,5% до 28,16 гривні за літр
|Канада дає Україні $6 млн на зміцнення ядерної безпеки
|Новий податок для імпорту. Що буде з цінами і курсом гривні
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.08.22
Бізнес
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними