Ціни на нафту 5 серпня стабільні, оскільки ринок маніпулює браком пропозиції

Ціни на нафту стабілізувалися на азіатських торгах у п'ятницю після того, як досягли найнижчого рівня з моменту лютневого вторгнення Росії в Україну на попередній сесії, оскільки ринок поєднував побоювання щодо дефіциту пропозиції та уповільнення попиту.

Нафта марки Brent подорожчала на 13 центів, або 0,1%, до 94,25 долара за барель до 03:30 за Грінвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate зросла на 27 центів, або 0,3%, до 88 ,81 долара за барель.

Цього тижня ціни на нафту опинилися під тиском, оскільки ринок переймався впливом інфляції на економічне зростання і попит, хоча ознаки обмеженої пропозиції утримували нижню межу цін.

"Убоге зростання пропозиції ОПЕК підкреслює обмежену здатність ринку справлятися з подальшим дефіцитом", - кажуть аналітики ANZ Research.

У вересні ОПЕК+ має намір збільшити видобуток нафти на 100 000 барелів на добу. За даними ОПЕК, це підвищення є одним із найнижчих з моменту введення квот ОПЕК у 1982 році.

Світові ринки сирої нафти продовжують повільне повернення, поточні ціни вищі, ніж у наступні місяці, що вказує на дефіцит пропозиції.

Очікується, що побоювання щодо пропозиції посилиться ближче до зими, оскільки санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти та нафтопродуктів, набудуть чинності 5 грудня.

«Оскільки ЄС припиняє морські перевезення російського імпорту, виникає ключове питання про те, чи перенаправлять близькосхідні виробники свої барелі до Європи, щоб заповнити порожнечу», - сказав аналітик РБК Майкл Тран.

«Те, як звалиться ця політика російських нафтових санкцій, буде одним із найважливіших питань, за яким варто стежити до кінця року», - додав Тран.

Наразі ознаки уповільнення економічного зростання стримують відновлення цін. Занепокоєння щодо рецесії посилилося після того, як Банк Англії попередив про затяжний спад після того, як він підвищив процентні ставки на максимум з 1995 року.

"Якщо сировинні товари не оцінюються в умовах неминучої економічної рецесії, вони можуть готуватися до епохи стагфляції, коли рівень безробіття почне зростати, а інфляція залишиться високою", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Інвестори зосереджені на звіті про зайнятість у США, який буде опублікований пізніше того ж дня, який, як очікується, покаже, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 250 000 робочих місць минулого місяця після зростання на 372 000 робочих місць у червні .

Будь-які ознаки сили на ринку праці можуть спричинити побоювання щодо агресивних кроків Федеральної резервної системи США щодо стримування інфляції.