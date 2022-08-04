Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кількість імпортерів пального в Україну продовжує рости

 

З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну кількість юридичних осіб, які декларують ввезення дизельного пального, зросла майже у п'ять разів. Про це в своїй авторській колонці пише експерт Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн.

Зокрема станом на липень минулого року дизпальне імпортувало 71 компанія, а вже у липні-2022 їх кількість виросла до 355. При цьому значний приріст було зафіксовано в червні-липні - плюс 196 юрособи.

Кількість імпортерів бензинів у липні цього року зросла до 105, тоді як у липні минулого року іх нараховувалось біля 36. Щодо постачальників автогазу, то торік їх було в середньому 73, зараз - майже 114.

На думку Артема Куюна, така активізація імпортерів призвела до профіциту автогазу на ринку й злету імпорту дизпального, внаслідок чого вже почали знижуватися ціни.

«На ринку пального назріває серйозна штовханина. Криза вщухала трошки повільніше, ніж починалася, але теж швидко. Ціни в гурті вже тестують дно, а маржа повертається до нормативної. Проте не у всіх. Під час боротьби з дефіцитом залишитися без збитків поталанить не всім - більшість ситуативних постачальників очікує жорстке приземлення», - вважає експерт.

Зазначимо, збільшенню кількості імпортерів сприяло скасування урядом державного регулювання цін у травні 2022 року.
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2104
  0,0384
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0247  1,15 2,94 39,3611  0,78 1,94
EUR 38,3653  1,20 3,03 39,8337  1,08 2,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,00 0,00 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес