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Кількість імпортерів пального в Україну продовжує рости
17:57 04.08.2022 |
З початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну кількість юридичних осіб, які декларують ввезення дизельного пального, зросла майже у п'ять разів. Про це в своїй авторській колонці пише експерт Консалтингової групи «А-95» Артем Куюн.
Зокрема станом на липень минулого року дизпальне імпортувало 71 компанія, а вже у липні-2022 їх кількість виросла до 355. При цьому значний приріст було зафіксовано в червні-липні - плюс 196 юрособи.
Кількість імпортерів бензинів у липні цього року зросла до 105, тоді як у липні минулого року іх нараховувалось біля 36. Щодо постачальників автогазу, то торік їх було в середньому 73, зараз - майже 114.
На думку Артема Куюна, така активізація імпортерів призвела до профіциту автогазу на ринку й злету імпорту дизпального, внаслідок чого вже почали знижуватися ціни.
«На ринку пального назріває серйозна штовханина. Криза вщухала трошки повільніше, ніж починалася, але теж швидко. Ціни в гурті вже тестують дно, а маржа повертається до нормативної. Проте не у всіх. Під час боротьби з дефіцитом залишитися без збитків поталанить не всім - більшість ситуативних постачальників очікує жорстке приземлення», - вважає експерт.
Зазначимо, збільшенню кількості імпортерів сприяло скасування урядом державного регулювання цін у травні 2022 року.
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