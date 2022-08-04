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Слідом за автогазом подешевшав і бензин
12:54 04.08.2022 |
У четвер, 4 серпня, порівняно із середою, 3 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз та бензин марки "Євро-95" знизилися на 1,0-1,2% до 28,58-50,89 гривні/літр, а на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 знизилися на 1,2% із 51,49 гривні за літр до 50,89 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 1,0% із 28,87 гривні за літр до 28,58 гривні за літр.
Ціни на заправках 4 серпня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,77
|
55,59
|
28,77
|
Окко
|
51,00
|
56,00
|
28,49
|
WOG
|
-
|
-
|
28,49
|
Середнє значення
|
50,89
|
55,80
|
28,58
|
|
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