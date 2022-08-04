Ціни на нафту 4 серпня відновлюються на побоюваннях щодо поставок після падіння майже до 6-місячного мінімуму

Ціни на нафту зросли в четвер, оскільки побоювання щодо пропозиції спровокували відскок від багатомісячних мінімумів, досягнутих на попередній сесії після того, як дані США сигналізували про слабкий попит на пальне.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 42 центи, або 0,4%, до 97,20 долара за барель на 02:50 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) востаннє зросли на 49 центів , додавши 0,5%, до 91,15 доларів.

Обидва контрольні показники впали до найнижчого рівня з лютого на попередній сесії після того, як дані США показали, що запаси нафти і бензину несподівано зросли минулого тижня, а також після того, як ОПЕК+ погодилася підвищити цільовий рівень видобутку нафти на 100 000 барелів. на добу (барелів на добу), що становить приблизно 0,1% світового попиту на нафту.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, включаючи Росію, відомі як ОПЕК+, раніше збільшували видобуток, але щосили намагалися досягти цілей, оскільки більшість членів вже вичерпали свій виробничий потенціал.

«ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток на 100 000 барелів на добу у вересні, що набагато нижче, ніж видобуток у попередні місяці. Світовий енергетичний ринок, як і раніше, стикається з браком пропозиції», - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

Він додав, що ціни на нафту WTI «ймовірно коливатимуться» між 90 і 100 доларами за барель.

У той час як Сполучені Штати попросили групу збільшити виробництво, резервні потужності обмежені, і Саудівська Аравія може не захотіти нарощувати виробництво за рахунок Росії, яка постраждала від санкцій через вторгнення в Україну, яке Москва називає «спецоперацією».

Напередодні зустрічі ОПЕК+ знизила свій прогноз профіциту ринку нафти цього року на 200 000 барелів на добу до 800 000 барелів на добу, повідомили Reuters три делегати.

«Схоже, що ОПЕК+ чинить опір закликам збільшити видобуток, тому що перспективи попиту на нафту продовжують погіршуватися. Світ бореться з глобальною енергетичною кризою, що продовжується, і він не отримає жодної допомоги від ОПЕК+», - Едвард Мойя, старший аналітик OANDA. , - йдеться у примітці.

«Ринок нафти залишатиметься напруженим у короткостроковій перспективі, і це означає, що у нас все ще має бути обмежений потенціал зниження тут. Ціни на сиру нафту мають знайти сильну підтримку близько рівня 90 доларів і зрештою відскочать до рівня 100 доларів за барель, навіть із прискоренням глобального економічного спаду».

Перспективи попиту на нафту були затьмарені зростаючими побоюваннями економічного спаду в Сполучених Штатах і Європі, борговою кризою в країнах з ринком, що формується, і суворою нульовою політикою щодо COVID-19 у Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти.

Запаси сирої нафти у США також несподівано зросли минулого тижня, оскільки експорт впав, а нафтопереробні заводи скоротили обсяги виробництва, тоді як запаси бензину також продемонстрували несподіване зростання через уповільнення попиту, повідомило Управління енергетичної інформації.

Однак, підтримуючи ціни в четвер, Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), який сполучає казахстанські нафтові родовища з російським чорноморським портом Новоросійськ, заявив, що постачання значно скоротилося, не надавши цифр.