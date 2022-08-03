Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОПЕК+ домовилися трішечки наростити видобуток нафти

 

Країни-виробники нафти, що входять до організації ОПЕК+, домовилися з вересня збільшити видобуток нафти на 100 тисяч барелів на добу, повідомляє агентство Reuters у середу, 3 серпня.

За словами співрозмовників агентства Bloomberg, країни, що входять до ОПЕК+, розділять збільшення пропорційно між собою. Reuters називає збільшення видобутку "крихітним" зростанням, яке забезпечить "86 секунд світового попиту", та "образою" президенту США Джо Байдену, який під час поїздки до Саудівської Аравії минулого місяця намагався переконати лідера ОПЕК у необхідності наростити виробництво. При цьому угода може дати "невеликий перепочинок споживачам, які страждають від інфляційного тиску високих цін на нафту", пише Bloomberg.

"Ми завжди говорили, що найкращий ціновий коридор - 60-80 доларів за барель. Сьогодні ціна становить 100 доларів. Тому, можливо, нам доведеться збільшити видобуток, щоб уникнути перегріву", - заявив журналістам міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков напередодні рішення ОПЕК+ .
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,2488
  0,1316
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1753  0,41 1,04 40,1415  0,62 1,52
EUR 39,5626  0,55 1,37 40,9112  0,52 1,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9342  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес