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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
ОПЕК+ домовилися трішечки наростити видобуток нафти
17:06 03.08.2022 |
Країни-виробники нафти, що входять до організації ОПЕК+, домовилися з вересня збільшити видобуток нафти на 100 тисяч барелів на добу, повідомляє агентство Reuters у середу, 3 серпня.
За словами співрозмовників агентства Bloomberg, країни, що входять до ОПЕК+, розділять збільшення пропорційно між собою. Reuters називає збільшення видобутку "крихітним" зростанням, яке забезпечить "86 секунд світового попиту", та "образою" президенту США Джо Байдену, який під час поїздки до Саудівської Аравії минулого місяця намагався переконати лідера ОПЕК у необхідності наростити виробництво. При цьому угода може дати "невеликий перепочинок споживачам, які страждають від інфляційного тиску високих цін на нафту", пише Bloomberg.
"Ми завжди говорили, що найкращий ціновий коридор - 60-80 доларів за барель. Сьогодні ціна становить 100 доларів. Тому, можливо, нам доведеться збільшити видобуток, щоб уникнути перегріву", - заявив журналістам міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков напередодні рішення ОПЕК+ .
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