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Цінова війна триває: автогаз у Черкасах можна купити за 25 грн/л
12:55 03.08.2022 |
Середня роздрібна вартість автогазу у Черкасах впала до 26,25 грн/л, що є мінімальним рівнем в Україні, повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.
Найменшу ціну на автогаз у місті зафіксовано в мережі Motto - 24,98 грн/л, що на 1 грн/л менше від ціни, яку було встановлено мережею вчора.
За 25,99 грн/л сьогодні автогаз можна придбати на станціях «БРСМ-Нафта», а за 26,40-26,98 грн/л - на «Приват», SOCAR, ОККО й WOG.
Як раніше повідомлялося, значне зниження цін в Черкасах викликано «ціновою війною» між нелегальними АГЗП та операторами ринку.
За даними «А-95», середня ціна на скраплений газ по Україні 3 серпня у мережах АЗС знизилася на 0,19 грн/л - до 28,54 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 2 по 3 серпня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
28,72
|
-0,03
|
WOG
|
28,86
|
-0,38
|
Авіас
|
27,88
|
-0,34
|
Укрнафта
|
28,50
|
-0,03
|
AMIC
|
28,74
|
0,00
|
Shell
|
28,94
|
0,00
|
SOCAR
|
28,48
|
-1,13
|
БРСМ-Нафта
|
28,25
|
-0,05
|
KLO
|
28,77
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
29,50
|
0,00
|
Автотранс
|
28,78
|
0,00
|
UPG
|
28,22
|
0,00
|
Prime
|
29,00
|
-4,00
|
BVS
|
28,79
|
0,00
|
Chipo
|
28,37
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,00
|
Катрал
|
28,27
|
-0,30
|
Mango
|
27,89
|
0,00
|
Luxwen
|
27,99
|
-1,00
|
Motto
|
27,62
|
-0,26
|
Середня ціна в Україні
|
28,54
|
-0,19
|
|
ТЕГИ
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