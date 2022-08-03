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АНАЛІТИКА

Цінова війна триває: автогаз у Черкасах можна купити за 25 грн/л

 

Середня роздрібна вартість автогазу у Черкасах впала до 26,25 грн/л, що є мінімальним рівнем в Україні, повідомили в Консалтинговій групі «А-95» із посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Найменшу ціну на автогаз у місті зафіксовано в мережі Motto - 24,98 грн/л, що на 1 грн/л менше від ціни, яку було встановлено мережею вчора.

За 25,99 грн/л сьогодні автогаз можна придбати на станціях «БРСМ-Нафта», а за 26,40-26,98 грн/л - на «Приват», SOCAR, ОККО й WOG.

Як раніше повідомлялося, значне зниження цін в Черкасах викликано «ціновою війною» між нелегальними АГЗП та операторами ринку.

За даними «А-95», середня ціна на скраплений газ по Україні 3 серпня у мережах АЗС знизилася на 0,19 грн/л - до 28,54 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 2 по 3 серпня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

28,72

-0,03

WOG

28,86

-0,38

Авіас

27,88

-0,34

Укрнафта

28,50

-0,03

AMIC

28,74

0,00

Shell

28,94

0,00

SOCAR

28,48

-1,13

БРСМ-Нафта

28,25

-0,05

KLO

28,77

0,00

Укргазвидобування

29,50

0,00

Автотранс

28,78

0,00

UPG

28,22

0,00

Prime

29,00

-4,00

BVS

28,79

0,00

Chipo

28,37

0,00

Авантаж 7

26,95

0,00

Катрал

28,27

-0,30

Mango

27,89

0,00

Luxwen

27,99

-1,00

Motto

27,62

-0,26

Середня ціна в Україні

28,54

-0,19
За матеріалами: EnKorr
 

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