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АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає 3 серпня через побоювання щодо попиту перед зустріччю ОПЕК+

 

Ціни на нафту впали приблизно на 1% на початку торгів у середу, перш ніж компенсувати деякі втрати напередодні зустрічі виробників ОПЕК+ через побоювання уповільнення глобального зростання, що відіб'ється на попиті на паливо, і курсі долара.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 38 центів, або 0,4%, до 100,16 долара за барель о 03:45 за Грінвічем. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 35 центів, або 0,4%, до 94,07 доларів за барель.

Організація країн-експортерів нафти та союзники, включаючи Росію, разом відомі як ОПЕК+, зустрічаються у середу. Джерела в ОПЕК+ повідомили Рейтер минулого тижня, що група, швидше за все, збереже видобуток у вересні без змін або трохи збільшить його.

Аналітики не очікують жодних змін через слабкий прогноз попиту на тлі зростання побоювань щодо рецесії, і кажуть, що провідний виробник Саудівська Аравія може не захотіти нарощувати видобуток за рахунок Росії, партнера ОПЕК+, яка постраждала від санкцій через конфлікт в Україні .

"Головною подією цього тижня для нафти залишається сьогоднішнє рішення ОПЕК+, яке має утримувати ціни в деякому діапазоні доти, поки ОПЕК та її партнери не вирішать, що робити з видобутком у вересні", - сказав Reuters старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя .

Він додав, що організація має вагомі підстави підтримувати стандартне збільшення на 400 000 барелів на день.

"ОПЕК+ навіть близько не наблизилася до досягнення своєї мети з видобутку, тому ціни на нафту, швидше за все, збережуть підтримку, навіть якщо вони оголосять про невелике збільшення видобутку у вересні", - сказав він.

Напередодні зустрічі ОПЕК+ знизила свій прогноз профіциту ринку нафти цього року на 200 000 барелів на добу до 800 000 барелів на добу, повідомили Reuters три делегати.

На перспективи попиту впливають кілька факторів, у тому числі зростаючі побоювання з приводу економічного спаду в Сполучених Штатах і Європі, боргова криза в країнах з ринком, що формується, і політика Китаю по боротьбі з COVID-09, що стримує активність найбільшого у світі імпортера нафти, вважає аналітик Commonwealth Bank Вівек Дхар. сказав.

«Ми бачимо зростання ризиків зниження нашого прогнозу цін на нафту на рівні 100 доларів США за барель у четвертому кварталі 2022 року, оскільки побоювання з приводу глобального попиту продовжують зростати», - сказав Дхар у записці.

Зміцнення долара, підкріплене коментарями представників Федеральної резервної системи США, які натякають на подальше підвищення процентних ставок для стримування інфляції, також чинило тиск на ціни на нафту, оскільки твердіший долар робить нафту дорожчою для власників інших валют.

На додаток до ведмежого погляду на попит, дані галузевої групи Американського інституту нафти показали, що запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 2,2 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 29 липня, проти очікувань аналітиків зниження приблизно на 600 000 барелів.

Запаси бензину скоротилися на 200 000 барелів, що було менше, ніж очікували аналітики, проте запаси дистилятів впали приблизно на 350 000 барелів проти прогнозів аналітиків про зростання.

Ринок чекатиме, чи підтвердять офіційні дані Управління енергетичної інформації США (EIA) о 14:30 за Грінвічем дані про запаси.
За матеріалами: investing.com
 

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