Автогаз подешевшав на 0,6% до 29,08 гривні за літр

У вівторок, 2 серпня, порівняно із понеділком, 1 серпня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,6% до 29,08 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,6% із 29,25 гривні за літр до 29,08 гривні за літр.

Ціни на заправках 2 серпня, гривень/літр: