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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту падають 2 серпня, оскільки слабкі заводські дані підживлюють побоювання щодо світового попиту

 

Ціни на нафту знову впали у вівторок, оскільки інвестори прийняли похмурі перспективи попиту на паливо з даними, що вказують на глобальний спад виробництва, саме тоді, коли основні виробники нафти зустрічаються цього тижня, щоб вирішити, чи варто збільшувати пропозицію.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 77 центів, або 0,8%, до 99,26 долара за барель до 04:21 за Грінвічем, а ф'ючерси на нафту WTI подешевшали на 67 центів, або 0,7%, до 93,22 долара за барель.

Падіння сталося після того, як ф'ючерси на нафту марки Brent впали в понеділок до сесійного мінімуму 99,09 долара за барель, найнижчого рівня з 15 липня. Орієнтир на нафту в США впав до 92,42 долара за барель, найнижчий рівень із 14 липня.

"Ціни на сиру нафту впали після того, як безліч даних про діяльність заводів показали, що світ просувається в бік гігантського глобального економічного спаду, а також на очікуваннях збільшення видобутку нафти після дуже хорошого сезону звітності для нафтових компаній", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA , у примітці.

Побоювання з приводу рецесії посилилися в понеділок, оскільки опитування, проведені в США, Європі та Азії, показали, що в липні заводи важко набирали обертів. Падіння світового попиту та суворі обмеження Китаю через COVID-19 уповільнили виробництво.

Падіння цін також відбувається у зв'язку з тим, що учасники ринку очікують на підсумки зустрічі у середу між Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзниками, включаючи Росію, відомою як ОПЕК+, для ухвалення рішення про видобуток у вересні.

Два з восьми джерел в ОПЕК+, які брали участь в опитуванні Reuters, заявили, що невелике збільшення видобутку у вересні обговорюватиметься на зустрічі 3 серпня. Інші сказали, що обсяг виробництва, ймовірно, залишиться стабільним.

Репортер Fox Business News заявив, що під час зустрічі Саудівська Аравія підштовхне ОПЕК+ до збільшення видобутку нафти.

«Імпульс зростання цін на нафту поступово слабшає... Як тільки ситуація з попитом та пропозицією продемонструє будь-які ознаки подальшого погіршення, нафту, ймовірно, очолить зниження серед сировинних товарів», - кажуть аналітики Haitong Futures.

Тим часом Сполучені Штати в понеділок запровадили санкції проти китайських та інших фірм, які, за їхніми словами, допомогли продати іранську нафту та нафтохімічну продукцію на десятки мільйонів доларів до Східної Азії, оскільки вони прагнуть посилити тиск на Тегеран, щоб він приборкав свою ядерну програму.

Також затьмарює ринок можливість візиту на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі, незважаючи на застереження Пекіна проти цього. Візит стане першим більш ніж за 25 років візитом високопоставленого американського чиновника на острів, що може призвести до ескалації напруженості у відносинах між США та Китаєм.
За матеріалами: investing.com
 

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