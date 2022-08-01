Фінансові новини
- |
- 01.08.22
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 25%
13:21 01.08.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 1 липня по 1 серпня) у мережах АЗС знизилася на 10,37 грн/л, або на 27% – до 28,97 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 8,79 грн/л і 8,75 грн/л, до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно.
За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі «Привату». На її станціях автогаз коштує 28,55-29,08 грн/л.
На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн/л до 1 липня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 9,02 і 9,50 грн/л, до 28,77 і 30,48 грн/л відповідно.
Крім того, на 8,50-16,50 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Овіс» та інших (див. табл.).
За даними «А-95», за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 26%, з 55 тис. грн/т до 40,5 тис. грн/т.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 липня по 1 серпня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,20
|
-8,79
|
WOG
|
29,23
|
-8,75
|
Авіас
|
28,55
|
-11,36
|
Укрнафта
|
29,08
|
-10,87
|
AMIC
|
28,74
|
-8,75
|
Shell
|
28,94
|
-9,94
|
SOCAR
|
30,48
|
-9,50
|
БРСМ-Нафта
|
28,52
|
-9,26
|
KLO
|
28,77
|
-9,02
|
Укргазвидобування
|
29,50
|
-9,50
|
Автотранс
|
28,98
|
-11,00
|
UPG
|
28,29
|
-8,71
|
Нефтек
|
28,99
|
-13,00
|
BVS
|
28,99
|
-8,30
|
Chipo
|
28,67
|
-10,58
|
Авантаж 7
|
26,95
|
-11,00
|
ZOG
|
29,50
|
-12,50
|
Рур груп
|
29,50
|
-12,50
|
Prime
|
33,00
|
-8,50
|
Овис
|
28,49
|
-16,50
|
Rodnik
|
28,49
|
-9,50
|
VostokGaz
|
28,19
|
-12,70
|
Катрал
|
28,57
|
-9,40
|
Mango
|
27,89
|
-12,60
|
Motto
|
28,05
|
-13,08
|
Середня ціна в Україні
|
28,97
|
-10,37
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження
|Нове завдання Ольги Совгирі. Навіщо Зеленському прямо зараз знадобився контроль над КСУ
|Призначення Костіна і Совгирі: Чому Зеленський не боїться гніву західних партнерів
|Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала перший транш макрофіну від ЄС у сумі 500 млн євро, другий буде у вівторок
|Скасування пільгового розмитнення скоротило ввезення авто у 8 разів. Але бюджет одержав 1,7 млрд грн
|Нафта дешевшає 1 серпня на слабких статданих із Китаю, Brent у $102,67 за барель
|Бізнес адаптується до нових умов, однак зберігає негативні очікування щодо ділової активності - дані опитування НБУ
|Україна у липні 2022 року наростила експорт агропродукції на 12% порівняно з червнем - УКАБ
|За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 25%
Бізнес
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»