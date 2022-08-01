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АНАЛІТИКА

За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 25%

 

Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 1 липня по 1 серпня) у мережах АЗС знизилася на 10,37 грн/л, або на 27% – до 28,97 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 8,79 грн/л і 8,75 грн/л, до 29,20 і 29,23 грн/л відповідно.

За підсумком місяця незмінною залишилась ціна в консолідованій мережі «Привату». На її станціях автогаз коштує 28,55-29,08 грн/л.

На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 26,95 грн/л (-11,00 грн/л до 1 липня). На станціях KLO і SOCAR продукт здешевшав на 9,02 і 9,50 грн/л, до 28,77 і 30,48 грн/л відповідно.

Крім того, на 8,50-16,50 грн/л здешевшав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Овіс» та інших (див. табл.).

За даними «А-95», за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу зменшилася приблизно на 26%, з 55 тис. грн/т до 40,5 тис. грн/т.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 липня по 1 серпня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

29,20

-8,79

WOG

29,23

-8,75

Авіас

28,55

-11,36

Укрнафта

29,08

-10,87

AMIC

28,74

-8,75

Shell

28,94

-9,94

SOCAR

30,48

-9,50

БРСМ-Нафта

28,52

-9,26

KLO

28,77

-9,02

Укргазвидобування

29,50

-9,50

Автотранс

28,98

-11,00

UPG

28,29

-8,71

Нефтек

28,99

-13,00

BVS

28,99

-8,30

Chipo

28,67

-10,58

Авантаж 7

26,95

-11,00

ZOG

29,50

-12,50

Рур груп

29,50

-12,50

Prime

33,00

-8,50

Овис

28,49

-16,50

Rodnik

28,49

-9,50

VostokGaz

28,19

-12,70

Катрал

28,57

-9,40

Mango

27,89

-12,60

Motto

28,05

-13,08

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За матеріалами: EnKorr
 

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