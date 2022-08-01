Автогаз подешевшав одразу на 1,7% до 29,25 гривні за літр

У понеділок, 1 серпня, порівняно із п'ятницею, 29 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,7% до 29,25 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 1,7% із 29,76 гривні за літр до 29,25 гривні за літр.

Мережа АЗС Євро-95 Євродизель Газ КЛО 51,97 55,59 28,77 Окко 51,00 56,00 29,50 WOG - - 29,48 Середнє значення 51,49 55,80 29,25

Ціни на заправках 1 серпня, гривень/літр: