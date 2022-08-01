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Автогаз подешевшав одразу на 1,7% до 29,25 гривні за літр
13:10 01.08.2022 |
У понеділок, 1 серпня, порівняно із п'ятницею, 29 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 1,7% до 29,25 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 1,7% із 29,76 гривні за літр до 29,25 гривні за літр.Ціни на заправках 1 серпня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,97
|
55,59
|
28,77
|
Окко
|
51,00
|
56,00
|
29,50
|
WOG
|
-
|
-
|
29,48
|
Середнє значення
|
51,49
|
55,80
|
29,25
|
|
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