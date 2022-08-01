Нафта дешевшає 1 серпня на слабких статданих із Китаю, Brent у $102,67 за барель

Нафтові котирування знижуються у понеділок після публікації слабких статданих про ділову активність у Китаї.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.10 мск подешевшали на $1,30 (1,25%) - до $102,67 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,64 (1,66%) - до $96,98 за барель.

Минулої п'ятниці Brent подорожчала на 2,1%, WTI - на 2,3%.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в липні несподівано впав нижче 50 пунктів - позначки, що відокремлює зростання ділової активності від зниження. Падіння зумовлене занепокоєнням підприємств із приводу спалахів захворюваності на коронавірус у деяких містах країни, а також прогнозами погіршення економічної ситуації у світі.

"Китай вже зіткнувся з труднощами, м'яко кажучи, із досягнення мети - економічного зростання цього року, і послаблення активності в переробному секторі знову не вселяє оптимізму", - зазначив аналітик Oanda Крейг Ерлам.

Крім того, ринок чекає на підсумки чергового засідання міністрів країн ОПЕК+, що відбудеться в середу. Очікується, що коаліція підтвердить рівень збільшення видобутку нафти у вересні, незважаючи на заклики США нарощувати виробництво більш активними темпами. Однак міністри можуть обговорити невелике підвищення рівня, вважають аналітики Phillip Securities Research.

