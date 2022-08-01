Фінансові новини
- |
- 01.08.22
- |
- 17:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта дешевшає 1 серпня на слабких статданих із Китаю, Brent у $102,67 за барель
15:31 01.08.2022 |
Нафтові котирування знижуються у понеділок після публікації слабких статданих про ділову активність у Китаї.
Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.10 мск подешевшали на $1,30 (1,25%) - до $102,67 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,64 (1,66%) - до $96,98 за барель.
Минулої п'ятниці Brent подорожчала на 2,1%, WTI - на 2,3%.
Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в липні несподівано впав нижче 50 пунктів - позначки, що відокремлює зростання ділової активності від зниження. Падіння зумовлене занепокоєнням підприємств із приводу спалахів захворюваності на коронавірус у деяких містах країни, а також прогнозами погіршення економічної ситуації у світі.
"Китай вже зіткнувся з труднощами, м'яко кажучи, із досягнення мети - економічного зростання цього року, і послаблення активності в переробному секторі знову не вселяє оптимізму", - зазначив аналітик Oanda Крейг Ерлам.
Крім того, ринок чекає на підсумки чергового засідання міністрів країн ОПЕК+, що відбудеться в середу. Очікується, що коаліція підтвердить рівень збільшення видобутку нафти у вересні, незважаючи на заклики США нарощувати виробництво більш активними темпами. Однак міністри можуть обговорити невелике підвищення рівня, вважають аналітики Phillip Securities Research.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження
|Нове завдання Ольги Совгирі. Навіщо Зеленському прямо зараз знадобився контроль над КСУ
|Призначення Костіна і Совгирі: Чому Зеленський не боїться гніву західних партнерів
|Сенат США схвалив резолюцію з закликом оголосити Росію спонсором тероризму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала перший транш макрофіну від ЄС у сумі 500 млн євро, другий буде у вівторок
|Скасування пільгового розмитнення скоротило ввезення авто у 8 разів. Але бюджет одержав 1,7 млрд грн
|Нафта дешевшає 1 серпня на слабких статданих із Китаю, Brent у $102,67 за барель
|Бізнес адаптується до нових умов, однак зберігає негативні очікування щодо ділової активності - дані опитування НБУ
|Україна у липні 2022 року наростила експорт агропродукції на 12% порівняно з червнем - УКАБ
|За місяць автогаз на АЗС здешевшав на 25%
Бізнес
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»