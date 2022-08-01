Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дешевшає 1 серпня на слабких статданих із Китаю, Brent у $102,67 за барель

 

Нафтові котирування знижуються у понеділок після публікації слабких статданих про ділову активність у Китаї.

Жовтневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14.10 мск подешевшали на $1,30 (1,25%) - до $102,67 за барель.

Котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу знизилися на $1,64 (1,66%) - до $96,98 за барель.

Минулої п'ятниці Brent подорожчала на 2,1%, WTI - на 2,3%.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) у переробній промисловості Китаю в липні несподівано впав нижче 50 пунктів - позначки, що відокремлює зростання ділової активності від зниження. Падіння зумовлене занепокоєнням підприємств із приводу спалахів захворюваності на коронавірус у деяких містах країни, а також прогнозами погіршення економічної ситуації у світі.

"Китай вже зіткнувся з труднощами, м'яко кажучи, із досягнення мети - економічного зростання цього року, і послаблення активності в переробному секторі знову не вселяє оптимізму", - зазначив аналітик Oanda Крейг Ерлам.

Крім того, ринок чекає на підсумки чергового засідання міністрів країн ОПЕК+, що відбудеться в середу. Очікується, що коаліція підтвердить рівень збільшення видобутку нафти у вересні, незважаючи на заклики США нарощувати виробництво більш активними темпами. Однак міністри можуть обговорити невелике підвищення рівня, вважають аналітики Phillip Securities Research.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4133
  0,0768
 0,21

Курс обміну валют на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3227  0,49 1,24 40,7267  0,29 0,70
EUR 39,7515  0,34 0,85 41,4318  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,11 0,30 36,9300  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес