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АНАЛІТИКА

Гуртові партії нафтопродуктів 29 липня продовжили знижуватись у ціні після скачка минулого тижня

 

Так, порівняно з минулою п'ятницею, 22 липня, бензин А-95 знизився на 5,5 грн/л, до 48,5 грн/л, дизельне пальне, в свою чергу, «просіло» на 5,65 грн/л, до 48,75 грн/л. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Гуртові партії бензинів 29 липня пропонувалися в ринок у межах цінового діапазону 47-50 грн, що на 3-5 грн/л нижче від цінників на А-95, які було зафіксовано минулої п'ятниці. На ринку вже декілька тижнів відчувається нестача високооктану, але низький попит змушує трейдерів шукати цінової рівноваги на даний ресурс. До того ж, у гурті є пропозиції бензину виробництва міні-НПЗ, його можна було придбати на цьому тижні за 40 грн/л, що на 20% дешевше від заводського пального.

Торгівля дизелем у п'ятницю велася в межах діапазону 45-52 грн/л, що також свідчить про зниження на 4-5 грн/л порівняно з 22 липня. При цьому на ринку також були пропозиції дизельного пального виробництва «мініків» за 45 грн/л. Цей рівень цін «крафтового» дизеля лише на 8% дешевше від заводського ДП, раніше таке співвідношення перебувало на рівні 18-20%.

Найнижчі ціни на дизель, як зазвичай, зафіксовано у південному регіоні. Тут торгівля велась у межах 45-48 грн/л, а з минулої п'ятниці ціна знизилася на 4-5 грн/л. При цьому найдешевші пропозиції було зафіксовано в портах, де деякі трейдери мусили скидати ціну, щоб якнайшвидше розпродати ресурс з «лодки».

У західному регіоні торгівля дизельним пальним велася в діапазоні 47-49 грн/л, що також свідчить про зниження цін на 5-6 грн/л порівняно з 22 липня. У цьому регіоні ціна знижувалася під впливом низьких пропозицій від малих трейдерів із невеликими автопартіями ресурсу.

Дещо дорожче можна було придбати дизельне пальне у північних і центральних регіонах. У цих областях країни дизель пропонувався за цінами 48-52 грн/л, а падіння за тиждень склало 4-6 грн/л.

«На півдні вже є пропозиції ДП за 45 грн/л. Ми теж плануємо пропонувати свій ресурс із порту за такою ж ціною», - каже один з опитаних трейдерів, що працює в південному регіоні країни.

За даними Консалтингової групи «А-95», темпи постачання ДП у липні на 18% перевищують динаміку постачання в червні. Так, за 27 днів липня в Україну імпортовано на 70 тис. т дизелю більше порівняно з таким же періодом червня. Такі темпи імпорту й рівень попиту свідчать, що на ринку є досить великий надлишок ДП. Цей профіцит ресурсу перекрив курсове коливання і фактично нівелював здорожчання в гуртовому сегменті ринку.
За матеріалами: EnKorr
 

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