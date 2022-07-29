Автогаз 29 липня подешевшав на 0,5% до 29,76 гривні за літр

У п'ятницю, 29 липня, порівняно із четвергом, 28 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,5% до 29,76 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.

Середні ціни на газ знизилися на 0,5% із 29,92 гривні за літр до 29,76 гривні за літр.

Як повідомляли Українськi Новини, у четвер, 28 липня, порівняно з середою, 27 липня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 29,92 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.

Ціни на заправках 29 липня, гривень/літр: