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Автогаз 29 липня подешевшав на 0,5% до 29,76 гривні за літр
12:12 29.07.2022 |
У п'ятницю, 29 липня, порівняно із четвергом, 28 липня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,5% до 29,76 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,5% із 29,92 гривні за літр до 29,76 гривні за літр.
Як повідомляли Українськi Новини, у четвер, 28 липня, порівняно з середою, 27 липня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 29,92 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.
Ціни на заправках 29 липня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,97
|
55,59
|
29,27
|
Окко
|
51,00
|
56,00
|
29,50
|
WOG
|
-
|
-
|
30,50
|
Середнє значення
|
51,49
|
55,80
|
29,76
|
|
ТЕГИ
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