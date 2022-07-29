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Нафта стабільна 29 липня, оскільки ринок оцінює обмежену пропозицію на тлі побоювань рецесії
08:15 29.07.2022 |
Ціни на нафту на азіатських торгах у п'ятницю неухильно підвищувалися, завдяки побоюванням щодо поставок, оскільки увага переключилася на наступну зустріч між ОПЕК та її союзниками, хоча побоювання щодо рецесії стримують зростання.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) з постачанням у вересні зросли на 38 центів, або 0,4%, до 96,80 долара за барель до 03:30 за Грінвічем, компенсувавши втрати попередньої сесії та очікуючи зростання майже на 3% на тиждень.
Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent, термін дії яких спливає у п'ятницю, не змінилися на рівні $107,14 за барель. Активніший жовтневий контракт піднявся на 8 центів, або 0,1%, до 101,91 долара.
"Звичайно, здається, що ми знову повернулися в режим компромісу, коли настрої змінюються між ризиками рецесії в другому півріччі та фундаментальним дефіцитом пропозиції на ринку", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.
Ключовим чинником стане наступна зустріч Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзників на чолі з Росією під загальною назвою ОПЕК+, яка відбудеться 3 серпня.
В даний час виробники скасували рекордне скорочення поставок на 9,7 млн барелів на добу, про яке вони домовилися у квітні 2020 року, коли попит різко впав через пандемію COVID-19.
«У цін на нафту мало шансів понести глибокі втрати через слабкий долар США і кризу пропозиції, що триває», - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
Джерела в ОПЕК+ заявили, що група розгляне можливість збереження видобутку нафти у вересні без змін, але два джерела в ОПЕК+ також повідомили Рейтеру, що обговорюватиметься невелике збільшення видобутку.
Рішення не збільшувати видобуток розчарує Сполучені Штати після того, як цього місяця президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію, сподіваючись укласти угоду з видобутку нафти.
Високопоставлений представник адміністрації США заявив у четвер, що уряд з оптимізмом дивиться на зустріч ОПЕК+ і сказав, що додаткова пропозиція допоможе стабілізувати ринок.
Аналітики, однак, кажуть, що ОПЕК+ буде складно значно збільшити пропозицію, враховуючи, що багато виробників щосили намагаються виконати свої квоти на видобуток через відсутність інвестицій у нафтові родовища.
«Видобуток ОПЕК обмежений, хоча поставки з Лівії та Еквадору стабілізуються. Недостатні інвестиції у багатьох країнах-членах обмежуватимуть видобуток», - кажуть аналітики ANZ Research.
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