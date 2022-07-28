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Ціни на пальне протягом другої доби поспіль не змінилися
13:16 28.07.2022 |
У четвер, 28 липня, порівняно з середою, 27 липня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 29,92 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 51,49 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,80 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 29,92 гривні за літр.
Як повідомляли Українськi Новини, у середу, 27 липня, порівняно з вівторком, 26 липня, середні ціни на найбільші заправки України на автогаз не змінилися і становлять 29,92 гривні/літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 51,49 гривні/літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,80 гривні/літр.
Ціни на заправках 28 липня, гривень/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,97
|
55,59
|
29,27
|
Окко
|
51,00
|
56,00
|
29,99
|
WOG
|
-
|
-
|
30,50
|
Середнє значення
|
51,49
|
55,80
|
29,92
|
|
ТЕГИ
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