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Нафта дорожчає 28 липня майже на 1% на низці позитивних факторів
08:06 28.07.2022 |
Світові ціни на нафту в четвер вранці помітно зростають, інвестори оцінюють дані Міненерго США про скорочення запасів сировини в країні, а також рішення Федеральної резервної системи (ФРС), свідчать дані торгів.
Станом на 7:52 ЕЕТ ціна жовтневих ф'ючерсів на нафту північноморської марки Brent збільшується на 0,93%, до 102,62 долара за барель, а вересневих ф'ючерсів на американську WTI - на 1,05%, до 98,28 долара.
Трейдери продовжують відігравати дані Міненерго США про те, що комерційні запаси бензину в країні за тиждень до 22 липня впали на 4,5 мільйона барелів, або на 1,1%, до 422,1 мільйона барелів. Очікувалося зменшення лише на 1 мільйон.
Також ринки оцінюють підсумки засідання ФРС США - регулятор вдруге поспіль підвищив облікову ставку на 75 базисних пунктів до 2,25-2,5%. Також у середу відбулася прес-конференція голови Федрезерва Джерома Пауелла. Як зазначив аналітик VI Investment Corp. Вілл Сунчіль Юнь (Will Sungchil Yun), якого цитує агентство Блумберг, його коментарі допомогли знизити інфляційний занепокоєння та збільшити попит на ризикові активи.
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