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АНАЛІТИКА

Автогаз в середньому по Україні 27 липня здешевшав ще на 50 коп/л

 

Середня ціна на скраплений газ 27 липня у мережах АЗС знизилася на 50 коп./л – до 29,44 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях WOG автогаз здешевшав на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л.

На 0,85-0,99 грн/л здешевшав ресурс у консолідованій мережі «Привату». Зокрема на станціях «Укрнафти» газ здешевшав до 29,08 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — до 29,09 грн/л.

У мережі «Автотранс» продукт здешевшав на 0,50 грн/л, до 28,98 грн/л, на станціях «Катрал» — на 0,70 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 0,25 грн/л знизила ціну мережа Chipo (29,78 грн/л).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 26 по 27 липня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

29,74

0,00

WOG

29,73

-1,36

Авіас

29,09

-0,99

Укрнафта

29,08

-0,85

AMIC

29,74

0,00

Shell

28,99

0,00

SOCAR

30,73

0,00

БРСМ-Нафта

29,03

-0,19

KLO

29,27

0,00

Укргазвидобування

29,50

0,00

Автотранс

28,98

-0,50

UPG

29,04

0,00

Нефтек

29,99

0,00

BVS

29,49

0,00

Chipo

29,78

-0,25

Авантаж 7

27,95

0,00

Катрал

29,27

-0,70

VostokGaz

28,99

-0,06

Mango

28,85

0,00

Motto

29,37

0,00

Середня ціна в Україні

29,44

-0,50
За матеріалами: EnKorr
 

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