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Автогаз в середньому по Україні 27 липня здешевшав ще на 50 коп/л
12:49 27.07.2022 |
Середня ціна на скраплений газ 27 липня у мережах АЗС знизилася на 50 коп./л – до 29,44 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях WOG автогаз здешевшав на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л.
На 0,85-0,99 грн/л здешевшав ресурс у консолідованій мережі «Привату». Зокрема на станціях «Укрнафти» газ здешевшав до 29,08 грн/л, на станціях «Авіас» та інших — до 29,09 грн/л.
У мережі «Автотранс» продукт здешевшав на 0,50 грн/л, до 28,98 грн/л, на станціях «Катрал» — на 0,70 грн/л, до 29,27 грн/л.
На 0,25 грн/л знизила ціну мережа Chipo (29,78 грн/л).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 26 по 27 липня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,74
|
0,00
|
WOG
|
29,73
|
-1,36
|
Авіас
|
29,09
|
-0,99
|
Укрнафта
|
29,08
|
-0,85
|
AMIC
|
29,74
|
0,00
|
Shell
|
28,99
|
0,00
|
SOCAR
|
30,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,03
|
-0,19
|
KLO
|
29,27
|
0,00
|
Укргазвидобування
|
29,50
|
0,00
|
Автотранс
|
28,98
|
-0,50
|
UPG
|
29,04
|
0,00
|
Нефтек
|
29,99
|
0,00
|
BVS
|
29,49
|
0,00
|
Chipo
|
29,78
|
-0,25
|
Авантаж 7
|
27,95
|
0,00
|
Катрал
|
29,27
|
-0,70
|
VostokGaz
|
28,99
|
-0,06
|
Mango
|
28,85
|
0,00
|
Motto
|
29,37
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
29,44
|
-0,50
|
|
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