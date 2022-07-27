Нафта стабільна 27 липня, оскільки побоювання щодо попиту компенсують скорочення запасів сирої нафти в США

Ціни на нафту в середу залишалися стабільними, оскільки побоювання з приводу слабкішого попиту компенсували галузеві дані, які показали більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 104,35 долара за барель о 02:50 за Грінвічем, знизившись на 5 центів, або 0,05%. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 9 центів, або 0,1%, до 95,07 доларів за барель. WTI піднялася майже на 1 долар на початку сесії.

«Різке зниження запасів має підтримати ціни на нафту, але відновлення було обмежене побоюваннями з приводу потенційного слабкого попиту, і Білий дім заявив, що додатково вивільнятиме стратегічні резерви», - сказав Леон Лі, шанхайський аналітик CMC Markets.

Крім того, перспектива того, що Федеральна резервна система США оголосить про агресивне підвищення процентної ставки пізніше у середу, вплинула на настрої та обмежила зростання цін на нафту, сказав він.

Галузева група Американський інститут нафти заявила, що запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 4 млн. барелів.

Це вчетверо більше, ніж зниження, що очікується аналітиками в опитуванні Reuters.

Дані показали, що запаси бензину скоротилися на 1,1 млн. барелів порівняно з очікуваним збільшенням на 3,5 млн. барелів.

Управління енергетичної інформації уряду США опублікує свій щотижневий звіт з нафти пізніше у середу.

Адміністрація Байдена заявила у вівторок, що продасть додатково 20 млн барелів нафти зі Стратегічного нафтового резерву країни в рамках раніше оголошеного плану використання об'єкта, щоб заспокоїти ціни на нафту, що піднялися через вторгнення Росії в Україну, і відновлення попиту після COVID-19 пандемія .

Наприкінці березня адміністрація заявила, що випустить рекордний 1 мільйон барелів нафти на день протягом шести місяців із SPR. Сполучені Штати вже продали 125 млн. барелів з резерву, з яких майже 70 млн. барелів доставлені покупцям.